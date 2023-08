Saviez-vous que les deux capitales de la Horde d’or se trouvent aujourd’hui en Russie?

Saraï Batu (aussi appelée Ancienne Saraï) et Saraï Berke (ou Nouvelle Saraï), c’est ainsi qu’étaient nommées ces deux villes. Elles s’étendaient sur une rive de la rivière Akhtouba, sur des territoires se trouvant aujourd’hui dans les régions russes d’Astrakhan et de Volgograd. Que sont-elles devenues?

Saraï Batu – localité de Selitrennoïé, région d’Astrakhan

La ville fondée pendant les années 1250 par Batu Khan s’étendait déjà au début du XIVe siècle sur 10-15 km et sa superficie de 36 km² était tout simplement énorme pour l’époque. Elle était divisée en zones en fonction des ethnies ; y vivaient des Russes, des Tcherkesses, des Byzantins, des Kipchaks, des Bulgares de la Volga – plus de 70 000 personnes au total.

Le centre-ville, construit en brique cuite ou crue, occupait quelque 10 km². Le palais du khan (Saraï Batu signifie littéralement « Palais de Batu ») était recouvert de l’intérieur de tuiles dorées et peint de poèmes en farsi.

L’épanouissement de la ville a duré un peu plus d’un demi-siècle – Ouzbek Khan (au pouvoir entre 1313 et 1341) a transféré la capitale à Saraï Berke, plus haut dans le cours de l’Akhtouba.

Saraï Batu a donc vite connu un déclin et les édifices « historiques » que l’on peut voir aujourd’hui à Selitrennoïé, sont de simples décorations qui ont été érigées en 2012, à l’occasion du tournage du film La Horde. Aujourd’hui, ils sont devenus une attraction touristique – le parc historique Saraï Batu.

Saraï Berke – localité de Tsariov, région de Volgograd

La nouvelle capitale aurait été fondée par Berke Khan (d’où le nom de « Palais de Berke ») dès les années 1260, mais ce n’est que l’une des hypothèses. Il n’existe pas non plus de consensus sur l’emplacement exact de la ville.

Aujourd’hui, prévaut la thèse selon laquelle elle se trouvait près de l’actuelle localité de Tsariov, dans la région de Volgograd.

En 1361, une guerre de pouvoir a éclaté au sein de la Horde d’or ; la ville est donc passée de mains en mains jusqu’à ce qu’en 1395 elle ne soit détruite par les troupes de Tamerlan. Aujourd’hui, un panneau commémoratif solitaire se dresse en ces lieux.

