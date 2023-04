Comment un descendant de Gengis Khan est devenu saint orthodoxe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Un jour du XIIIe siècle, Cyrille, évêque de Rostov et de Iaroslavl, est arrivé dans la Horde d’Or auprès du khan Berké. Il lui a alors demandé de l’aide pour ses ouailles et lui a raconté comment la population de son diocèse était venue à la foi du Christ et comment des miracles de guérison avaient été accomplis devant le tombeau de saint Léonce de Rostov.

Berké a été frappé par l’éloquence et la force d’impression de cet homme. Le discours de Cyrille a également été entendu par l’héritier Daïr Kaïdagoul, neveu de Berké et arrière-petit-fils de Gengis Khan. Il a lui aussi été impressionné par l’histoire de Cyrille.

Bientôt, le propre fils du khan est tombé malade. Le chef mongol a donc fait revenir Cyrille de Rostov, se souvenant de ses récits sur les miracles de l’orthodoxie. L’évêque a ainsi ordonné que l’on prie dans la cathédrale de Rostov pour la santé du fils du khan et s’est lui-même rendu à la Horde, où il a prononcé une prière sacrée auprès du souffrant qui, selon la légende, aurait guéri. Pour cela, l’évêque Cyrille a reçu du khan un iarlyk (charte), par lequel le tribut annuel habituellement payé à la Horde par les princes de Rostov et de Iaroslavl serait reversé à l’Église.

Sur le chemin du retour, l’évêque Cyrille a finalement été rattrapé par Daïr. En larmes, ce dernier a supplié l’évêque de l’emmener avec lui, lui assurant qu’il voulait apprendre la foi orthodoxe et voir de ses propres yeux les églises russes. Emmener Daïr avec lui était très risqué pour l’évêque – le khan pouvait se mettre en colère. L’héritier a néanmoins été invité à Rostov.

Domaine public Domaine public

Là, Daïr a vécu dans la maison de l’ecclésiaste, a appris le russe et a visité des églises et des monastères. Il vivait modestement et humblement, ne prenait pas part à la politique et ne s’occupait que de servir Dieu. Au bout d’un certain temps, le khan Berké a envoyé à son neveu quelques « charrettes d’argent », signe que le départ de Daïr de la Horde avait été approuvé par son oncle.

Par la suite, Daïr a été baptisé dans l’orthodoxie sous le nom de Pierre et a fondé un monastère sur le lac Nero avec ses propres fonds. La légende veut que ce soit à l’endroit même où saint Pierre et saint Paul lui étaient apparus. Il s’agit aujourd’hui du monastère pour hommes Saint-Pierre de Rostov.

Domaine public Domaine public

Par la suite, Pierre a épousé une noble de Rostov et ils ont eu une nombreuse descendance – la famille noble des Tchirikov en est issue. Après la mort de son épouse, Pierre est devenu moine dans le monastère qu’il avait fondé et y est décédé en 1291. Sa vénération a commencé presque immédiatement après sa disparition et, en 1547, il a été canonisé en tant que saint orthodoxe.

Dans cet autre article, découvrez comment un khan tatar a réussi à accéder au trône de Russie après la fin du joug mongol.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.