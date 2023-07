Qui sont les descendants de Iouri Gagarine, et que font-ils?

Russia Beyond

Iouri Gagarine est devenu l’incarnation d’un rêve : la conquête de l’espace. Cependant, il a également mené une vie «terrestre», en toute simplicité, aux côtés de sa femme bien-aimée et de ses deux filles. Qui sont ses descendants, et que font-ils aujourd’hui?

Valentina, l’épouse de Iouri Gagarine, est restée fidèle à son mari même après sa mort. Elle a passé toute sa vie là où elle avait vécu avec son époux : à la Cité des étoiles, dans la région de Moscou. Elle ne s’est jamais remariée. Selon ses filles Elena et Galina, la mort de son mari lui a causé un si grand chagrin qu’elle ne l’évoquait presque jamais.

La veuve du premier cosmonaute a mené une vie discrète et ne donnait jamais d’interviews. Cependant, plus tard, elle a écrit le livre 108 minutes et toute une vie à la mémoire de son célèbre mari. Valentina Ivanovna est décédée le 17 mars 2020 à l’âge de 85 ans.

Enfants de Iouri Gagarine

Elena

Elena, sa fille aînée, n’avait que 11 ans lorsque son père est décédé. Elle se souvient de lui avec beaucoup de tendresse ; selon elle, c’est lui qui lui a inculqué l’amour de l’art. « Il appartenait à une génération qui avait eu très peu d’opportunités [Gagarine et sa famille avaient vécu sous l’occupation allemande], donc après la guerre, ils s’intéressaient avec passion à tout », a déclaré Elena dans une interview à propos de son père, qui, en plus de l’espace, était passionné d’histoire et d’art. « Un de ses amis m’a dit que lorsqu’il était à Moscou, il allait à des conférences sur l’art au musée Pouchkine ».

Cela a probablement influencé le choix de son futur métier : Elena a décidé de devenir historienne de l’art.

Immédiatement après l’obtention de son diplôme, elle a travaillé au musée Pouchkine à Moscou. Elle a d’abord été conservatrice des arts visuels anglais, et a consacré vingt ans à l’art de l’Angleterre du XVIIIe siècle.

Sa carrière est toujours liée à l’art, à l’histoire et à la gestion artistique : pendant plus de vingt ans, elle a été directrice générale du musée-réserve du Kremlin de Moscou. En outre, Elena est membre de la Commission pour les affaires de l’UNESCO et membre du Conseil patriarcal pour la culture.

Elle a eu une fille de son premier mariage avec le caméraman Elizbar Karavaïev, Ekaterina.

Galina

Galina avait 7 ans lorsque son père est mort lors d’un vol d’essai. En parlant de lui, elle évoque tout d’abord leurs promenades dans la nature, ainsi que son amour pour les animaux. « Dès qu’il avait un dimanche libre, nous allions dans la forêt : nous cueillions des champignons, nous nous promenions. On adorait prendre le bateau (papa en avait reçu un en cadeau en Suède) pour aller pique-niquer au réservoir de Khimki », a déclaré Galina.

Galina a réalisé une formation en économie, puis est devenue docteur en sciences économiques. À l’heure actuelle, elle dirige le département d’économie de l’Université russe d’économie Plekhanov et est également une travailleuse émérite de l’enseignement supérieur de la Fédération de Russie.

En 2011, Galina a déposé une demande d’enregistrement d’une marque portant le nom de son père – « Iouri Alexeïevitch Gagarine ». « Je ne vois rien de honteux à cela dans la mesure où tout le monde fait de l’argent sur le nom de Gagarine. Pourquoi sa famille ne le pourrait-elle pas ? », explique-t-elle. Les experts ont alors estimé la marque Gagarine à 1 milliard de roubles.

Galina est mariée à Konstantin Kondratchik, oncologue et hématologue, ils ont un fils, Iouri.

Petits-enfants de Gagarine

Ekaterina

La petite-fille du premier homme dans l’espace a suivi les traces de sa mère : elle est diplômée de la faculté d’histoire de l’Université d’État de Moscou. Comme sa mère, elle a pendant longtemps travaillé dans les musées du Kremlin de Moscou. Ekaterina est mariée au diplomate Pavel Vnoukov et vit à Londres.

Iouri

Le fils unique de Galina porte le prénom de son grand-père, mais pas son nom de famille si célèbre ; de son propre aveu, il ne souhaite pas afficher sa relation avec le premier cosmonaute et évite d’attirer l’attention.

« J’avoue, quand est venu le temps de demander un passeport, j’y ai songé [à prendre le nom Gagarine]. Mais j’ai décidé d’y renoncer. J’ai pensé que lors des rencontres, quand on vous demande de vous présenter, s’appeler Iouri Gagarine, c’est un peu trop », a-t-il déclaré dans une de ses rares interviews.

Iouri se considère comme une personne « terre-à-terre », au contraire de son illustre aïeul. Enfant, il voulait devenir médecin, mais a finalement suivi les traces de sa mère et a également suivi une formation économique. Cependant, il a lui aussi lié sa carrière ultérieure au ciel - il a dirigé l’aéroport international de Khabarovsk dans l’Extrême-Orient russe. Iouri a également été candidat à des élections, mais sans succès.

Il est actuellement directeur général de sa propre société, qui s’occupe de la construction de routes.

Récemment, Iouri et sa femme ont eu un fils : le premier homme dans l’espace a donc un arrière-petit-fils !

