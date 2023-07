Comment l’uniforme des hôtesses de l’air soviétiques a évolué

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À l’époque soviétique, le métier d’hôtesse de l’air était très prestigieux, surtout sur les vols internationaux. Peu de gens utilisaient encore des avions, et seule l’élite se rendait à l’étranger par voie aérienne. Il n’y avait alors qu’une seule compagnie aérienne, Aeroflot. L’uniforme porté par les hôtesses de l’air changeait de temps à autre, et les créateurs prenaient en compte les dernières tendances de la mode !

Mode soviétique: comment le vêtement a aidé à traverser les époques les plus sombres

Comment les hôtesses de l’air sont-elles apparues en URSS ?

Georgy Petrusov/Sputnik Georgy Petrusov/Sputnik

La première hôtesse de l’Union soviétique était Elsa Gorodetskaïa, 20 ans. Elle a commencé à travailler sur le vol Moscou-Achgabad le 5 mai 1939. C’est elle-même qui devait faire les courses au buffet et porter dans l’avion la vaisselle et la nourriture des passagers. Et comme cette profession n’existait pas dans les registres officiels, elle était à l’origine classée comme « préposée au buffet » (selon d’autres sources, comme manutentionnaire). Après le vol, Elsa devait faire le ménage à l’intérieur de l’avion. Elle a réalisé seule cette profession pendant deux mois, puis des agents de bord sont apparus sur d’autres lignes. Ce n’est qu’à la fin de l’année 1939 que la profession d’hôtesse de l’air a été officiellement reconnue. Certes, elles n’avaient pas un seul et unique uniforme (contrairement aux pilotes), et devaient juste avoir une apparence stricte.

Compétition des hôtesses de l’air. C'est Ekaterina Kouznetsova (sur la photo) qui a été distinguée Lev Polikashin/Sputnik Lev Polikashin/Sputnik

Après la guerre, les agents de bord étaient censés porter des uniformes spéciaux, qui comprenaient un costume en laine, des chaussures, un béret, une veste en fourrure, une chapka, des bottes en feutre, des couvre-chaussures, des gants et d’autres attributs. En règle générale, les costumes étaient de couleur sombre et les chemisiers étaient brodés de soie. Et s’il n’y avait pas assez d’uniformes, il était possible de porter « un haut blanc et un bas foncé ».

Années 1960 MAMM/MDF/Russia in photo

Lire aussi : Petite histoire des sous-vêtements féminins en URSS

Les costumes les plus en vogue

B. Meshcheryakov/Sputnik B. Meshcheryakov/Sputnik

Le premier uniforme « imposé » d’Aeroflot est apparu en 1954 sur les vols internationaux. Il a été conçu par les designers de la Maison des modèles d’URSS à Moscou sur la base des tendances de l’époque.

L’hôtesse Tamara Beisenova, 1961 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF/Russia in photo

Les femmes portaient des costumes de laine bleu foncé avec un chapeau de feutre, un manteau, des chaussures et des gants. Pour les hommes, les ensembles reprenaient presque trait pour trait l’uniforme des pilotes. Dans les années 1960, des agents de bord portant un uniforme standard ont commencé à apparaître sur tous les vols. Ceci était également dû au développement rapide de l’aviation civile : à cette époque, des aéroports et des aérodromes fonctionnaient dans des centaines de villes d’Union soviétique.

Années 1960 Ivan Chaguine/MAMM/MDF/Russia in photo

En 1962, un costume d’été gris clair a été ajouté au costume bleu. À partir de 1968, il s’accompagnait d’un chapeau-calotte, alors au pic mode !

L’hôtesse de l’air Nadejda Tkatch, l’Aéroport international Cheremetievo, 1971 L. Nosov/Sputnik L. Nosov/Sputnik

Une hôtesse de l’air, l’Aéroport international Cheremetievo, 1972 A.Knyazev/Sputnik A.Knyazev/Sputnik

Mais les années les plus fashion ont été les années 1970 ! On a alors conçu pour les hôtesses de l’air un uniforme couleur framboise avec des boutons dorés. Pendant le service, elles portaient également des tabliers bleus avec des motifs folkloriques russes.

Une hôtesse de l’air, l’Aéroport international Cheremetievo, 1972 A.Knyazev/Sputnik A.Knyazev/Sputnik

Ensuite, un uniforme plus « habillé » d’Aeroflot est apparu - bleu avec une large bordure blanche. Et lorsque les cols roulés sont devenus à la mode, ils ont remplacé les chemises blanches strictes des hôtesses de l’air.

L’hôtesse Irina Naoumova, 1978 Boris Korzin/TASS Boris Korzin/TASS

L’aéroport Domodedovo de Moscou, 1974 Galina Kmit/Sputnik Galina Kmit/Sputnik

Dans le même temps, Aeroflot a commencé à voler plus souvent vers des pays chauds ; pour de tels vols, les créateurs ont proposé leur propre ligne d’uniformes, de robes et de costumes à manches courtes. Dans les années 1970, elles étaient bleues et rouges, et dans les années 1980, elles étaient marron.

À l’aéroport de Tbilissi aviation-images.com/Universal Images Group/Getty Images aviation-images.com/Universal Images Group/Getty Images

Le rouge et le bleu

Et pourtant, les couleurs principales des uniformes d’Aeroflot sont restées (et restent) le rouge et le bleu, bien que les styles aient évolué.

Goulnara Kourbankhodjaeva à l’aéroport d'Alma-Ata (République socialiste soviétique kazakhe) Vladimir Zinin, Gennady Popov/TASS Vladimir Zinin, Gennady Popov/TASS

Ainsi, pour les hôtesses en charge des hôtes des Jeux olympiques de Moscou, on a réalisé un uniforme bleu avec des jupes évasées de style « pattes d’eph ».

L’équipage d’un IL-62M à l'issue d'un vol Washington-Moscou, 1986 Boris Babanov/Sputnik Boris Babanov/Sputnik

Le dernier uniforme soviétique a été introduit en 1986. La version d’hiver comprenait un bonnet et une écharpe rouges, et la version d’été une robe bleu ciel.

L’hôtesse de l’air Svetlana Zenkina qui a remporté le concours international de compétences professionnelles des hôtesses de l’air des compagnies aériennes socialistes à Budapest, 1988 A. Nagralian/Sputnik A. Nagralian/Sputnik

Au moment de la chute de l’URSS, Aeroflot transportait plus de 140 millions de passagers par an (vols intérieurs et internationaux confondus). Et à ce jour, la compagnie aérienne a conservé ses couleurs historiques dans l’uniforme des agents de bord.

L’aéroport de Barnaoul, kraï de l’Altaï Viktor Sadchikov/TASS Viktor Sadchikov/TASS

Et voici à quoi ressemblent les uniformes des autres compagnies aériennes russes.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.