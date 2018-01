Mode soviétique: comment le vêtement a aidé à traverser les époques les plus sombres

Juste après le siège tragique de Leningrad, au cours duquel plus de 630 000 personnes sont mortes de faim ou ont été tuées, la première maison de mode soviétique a ouvert au milieu des ruines.

Qu'est-ce qui pourrait sembler plus inapproprié qu'une maison de mode en plein milieu d'une guerre terrible ? Toutefois, cette histoire témoigne du courage du peuple de Leningrad, et de sa volonté de survivre.

Pendant le blocus, les habitants de la ville encerclée ont écouté les poèmes d'Anna Akhmatova et d'Olga Berggolts diffusés à la radio et par haut-parleurs. Tout au long de l'épreuve terrible, les théâtres, les cinémas, les clubs de jazz et les bibliothèques continuaient à fonctionner pour remonter le moral de la nation souffrante.

Immédiatement après que les nazis eurent été repoussés, la vie culturelle de la ville repris avec une force et une vigueur nouvelles.

En avril 1944, la première Maison soviétique des modèles a ouvert au 21, perspective Nevsky dans la maison de Mertens, un bâtiment utilisé pour accueillir un magasin de fourrure avant la Révolution de 1917. Aujourd'hui, le bâtiment héberge un grand magasin Zara.

Durant la période de stagnation sous Brejnev, les stylistes soviétiques ont apporté un vent de fraicheur aux travailleurs, en élaborant des modèles de vêtements colorés et des accessoires pour les usines de couture.

Jetons un coup d'œil à quelques-uns des meilleurs modèles réalisés envers et contre tout à Leningrad, et qui ont été montrés non seulement en URSS, mais aussi à l'étranger.

Manteau d'automne imperméable avec des éléments de fausse fourrure, 1970 P.Fedotov/TASS P.Fedotov/TASS

Costume de tweed avec jupe longue et veste courte au niveau de la taille, 1970 P.Fedotov/TASS P.Fedotov/TASS

Tailleur avec foulard brillant, 1970 P.Fedotov/TASS P.Fedotov/TASS

Robe d'été et veste de soie longue, 1970 P.Fedotov/TASS P.Fedotov/TASS

Manteau et robe de soirée, 1968 P.Fedotov/TASS P.Fedotov/TASS

Pardessus en renard montré à la maison des modèles de Leningrad, 1982 Iouri Belinsky/TASS Iouri Belinsky/TASS

Robe jeunesse de velours rouge, 1969 P.Fedotov/TASS P.Fedotov/TASS

Costume et robe avec motifs russes, 1969 P.Fedotov/TASS P.Fedotov/TASS

Imperméable avec fermeture-éclair et robe avec une cravate claire, 1968 P.Fedotov/TASS P.Fedotov/TASS

Ensemble élégant, 1972 P.Fedotov/TASS P.Fedotov/TASS

Ensemble élégant de soirée fait en tissus épais de soie et de bonneterie, 1984 Iouri Belinsky/TASS Iouri Belinsky/TASS

La maison de mode de Leningrad montre des vêtements de style rétro sur le quai situé près du bâtiment de l'Amirauté, 1984 Iouri Belinsky, Igor Zotine/TASS Iouri Belinsky, Igor Zotine/TASS

Toutes les légendes rétro ont été conservées !

