Cet aristocrate d’origine russe pourrait donner des cours à tous les coachs de vie actuels

Legion Media Legion Media

Au cours de sa vie, Serge Obolensky a cumulé les exploits. Il a fait la guerre, épousé la fille d’un tsar russe (avant de divorcer), géré les hôtels de la famille Astor aux États-Unis, fondé les forces spéciales de l’armée américaine et libéré à lui seul la Sardaigne, occupée par des milliers de soldats ennemis. En plus de ce beau palmarès, il a perfectionné la recette du cocktail Bloody Mary et côtoyé l’aristocratie et les cercles mondains de son temps.

L'actrice américaine Jill St. John et Serge Obolensky, 1960/Legion Media L'actrice américaine Jill St. John et Serge Obolensky, 1960/Legion Media

La clé du succès et de la vie extraordinairement épanouie d’Obolensky semblait résider dans son charme irrésistible. Sa secrétaire a même déclaré avec tendresse : « Il aurait pu charmer les oiseaux des arbres. »

Serge Obolensky lors d'une fête russe donnée à New York, 1937 AP AP

Cependant, ce prince russe, qui a renoncé à son titre pour devenir citoyen américain en 1931, était également connu pour le côté pragmatique et astucieux dont il faisait preuve au besoin. Alors qu’il dirigeait l’hôtel St. Regis à New York, il a révolutionné l’industrie hôtelière.

Serge Obolensky dans l'armée américaine Archives Archives

En outre, il a joué un rôle central dans la création du Bureau des services stratégiques, prédécesseur de la CIA et des forces spéciales de l’armée américaine, son influence innovante ayant impressionné jusqu’au gouvernement américain.

