Comment le poète Maïakovski a continué à offrir des fleurs à une Parisienne même après sa mort

Vladimir Maïakovski n’a jamais été marié et sa vie privée a toujours été enveloppée d’énigmes et de mystères. Et bien que son principal amour et muse ait été Lili Brik (sœur d’Elsa Triolet), cette romance est loin d’avoir été la seule. En tournée à Paris, il a rencontré Tatiana Iakovleva et est immédiatement tombé amoureux de cette émigrée russe.