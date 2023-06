Quand les célébrités soviétiques prenaient du bon temps dans leur datcha

En URSS, l’élite du pays, tout comme les gens ordinaires, passait ses vacances dans des datchas. Artistes, musiciens, écrivains et hommes politiques organisaient des barbecues, plantaient des légumes et recevaient des invités sur la véranda de leur maison villageoise.

Une datcha soviétique n’est pas une maison de campagne à proprement parler. Il s’agit le plus souvent d’une simple maison en bois avec un jardin et des commodités à l’extérieur. En règle générale, les parcelles de jardin étaient utilisées pour cultiver des légumes et des fruits, ainsi que pour se détendre le week-end.

1. Maïa Plissetskaïa

La célèbre ballerine russe Maïa Plissetskaïa et son mari, le compositeur Rodion Chtchedrine, aimaient se réfugier dans leur datcha en RSS de Lituanie, non loin de la ville de Trakai.

Plissetskaïa a toujours apprécié le « magnifique silence » de ces lieux.

2. Lioubov Orlova

Stars du cinéma soviétique, l’actrice Lioubov Orlova et son mari, le réalisateur Grigori Alexandrov, étaient parmi les rares personnes de cette époque qui avaient une datcha de luxe dans les environs de Moscou.

Leur travail était apprécié par Staline en personne, qui leur a offert un hectare entier de terrain à Vnoukovo à la fin des années 1930. Ils y ont construit une maison. L’intérieur émerveillait tous les invités, en particulier le grand hall avec une cheminée, à tel point que le magazine américain Life a même écrit un article consacré à cette maison.

3. Boris Pasternak

Pouvez-vous imaginer le grand écrivain maniant pelle et râteau ? L’auteur du Docteur Jivago a obtenu une datcha avec un terrain à la fin des années 1930 à Peredelkino, dans le « village des écrivains ». Il était fan de jardinage.

Voici comment la fille de l’écrivain Korneï Tchoukovski, Lidia, le décrit quand elle l’a vu en arrivant au village : « Accroupi derrière la clôture de sa datcha […] torse nu, tout brûlé par le soleil, il désherbait les sillons sur un lopin de terre plat, vide et malmené par le soleil ».

4. Sergueï Prokofiev

Le célèbre compositeur et pianiste a passé les huit dernières années de sa vie dans sa datcha près de Moscou, dans le village de Nikolina Gora. C’était une coopérative de datchas destinée aux travailleurs des sciences et des arts, construite en 1926.

Sergueï Prokofiev a acheté cette maison en 1946 à la danseuse du théâtre Bolchoï Valeria Barssova. Prokofiev a consacré sa vie à la musique, composant ici l’opéra Guerre et Paix, la suite Le bûcher d’Hiver et le ballet La Fleur de pierre, qui sont toujours mis en scène dans des théâtres de Moscou et de Saint-Pétersbourg.

5. Andreï Mironov

L’icône du cinéma soviétique Andreï Mironov aimait passer du temps dans sa datcha du village de Krasnaïa Pakhra, près de Moscou. C’était aussi un village destiné à l’intelligentsia soviétique.

Les voisins de l’acteur étaient les réalisateurs Andreï Tarkovski et Eldar Riazanov, ainsi que le chanteur Vladimir Vyssotski.

6. Valentina Terechkova

La première femme cosmonaute au monde, Valentina Terechkova, en compagnie de sa mère et d’une amie rencontrée à l’aéroclub dans sa datcha près de Iaroslavl.

C’est là qu’elle est née et a grandi.

7. Gueorgui Joukov

Gueorgui Joukov, illustre maréchal de la Seconde Guerre mondiale, après avoir repoussé les Allemands qui étaient arrivés aux portes de Moscou, a reçu de Staline une grande datcha à Sosnovka, non loin de la capitale russe.

Comme sa fille l’a rappelé, tout ici, des meubles à la vaisselle, était numéroté. Autour s’étendaient une immense forêt et un verger de pommiers.

8. Nikita Khrouchtchev

Les dirigeants soviétiques pouvaient utiliser des datchas d’État situées dans la région de Moscou et dans les stations balnéaires du sud du pays. Nikita Khrouchtchev et sa famille vivaient dans un manoir gouvernemental sur le mont Lénine (aujourd’hui mont des Moineaux) et se reposaient dans des datchas situées dans la région de Moscou et en Crimée.

Écarté du pouvoir en 1964, il a passé les dernières années de sa vie dans une datcha située dans la banlieue ouest de Moscou. Le jardinage est devenu son passe-temps : il a réussi l’exploit de faire pousser 200 pieds de tomates !

9. Léonid Brejnev

L’une des plus célèbres datchas d’État, construite au milieu des années 1950, était située à Yalta (Crimée). Nikita Khrouchtchev y a passé ses vacances, puis Leonid Brejnev en a fait de même.

Brejnev aimait beaucoup cette datcha et y organisait régulièrement des rencontres avec des personnages haut placés des pays du bloc socialiste.

10. Mikhaïl Gorbatchev

Le dernier dirigeant soviétique avait également des datchas dans les stations balnéaires du pays, où il recevait des délégations gouvernementales.

Gorbatchev, décédé en 2022, a passé les dernières années de sa vie dans sa datcha de la région de Moscou.

