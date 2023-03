En images: pourquoi des défilés d’athlètes avaient-ils lieu en URSS?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La culture physique était l’un des piliers de l’éducation de la jeunesse en URSS Chaque citoyen soviétique connaissait le programme d’exercices du matin à la radio, les écoliers suivaient des cours de sport à l’école et fréquentaient en outre différentes sections.

Défilé sportif au stade Dynamo à Moscou, années 1930 Ivan Chaguine/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Le premier défilé d’athlètes

Le désir de créer un « homme nouveau » signifiait non seulement une rééducation idéologique et une dévotion inconditionnelle aux idées du communisme, mais aussi le désir d’atteindre la perfection physique. Un Soviétique devait être en bonne santé, fort et endurant non seulement pour bien travailler, mais aussi pour repousser d’éventuels ennemis.

Exercices de gymnastique, «Étoile». 15 juillet 1935 A. Gribovski/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

La première organisation à s’être occupée de l’éducation physique de la population était Vsevoboutch (contraction de « formation militaire universelle »), créée en 1918. Tous les hommes âgés de 18 à 40 ans étaient formés au tir, au combat au sol, au travail dans les tranchées et à d’autres domaines de l’art militaire. Les femmes y participaient sur une base volontaire. À l’occasion du premier anniversaire de la création de Vsevoboutch, un défilé a eu lieu sur la place Rouge ; il impliquait de pupilles des écoles militaires et des membres des bataillons de combat, auxquels se sont joints des athlètes. C’était leur première apparition sur la place Rouge.

«Jeunesse». Défilé sportif sur la place Rouge, 1932 Ivan Chaguine/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

« Une puissante démonstration de la force et de l’invincibilité du peuple soviétique »

Dans les années 1920, certains jours fériés ont commencé à être célébrés avec des défilés et, à partir de 1931, des défilés d’éducation physique ont commencé à être organisés chaque année.

Les défilés visaient à populariser le sport parmi les citoyens soviétiques, en particulier au sein de la jeunesse. En 1930, l’éducation physique est même devenue une matière obligatoire dans toutes les universités du pays ; c’est d’ailleurs toujours le cas dans la Russie actuelle.

Défilé sportif sur la place Rouge. «Roue», 1936 Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Le but des performances des athlètes n’était pas seulement de promouvoir un mode de vie sain. Les défilés étaient censés constituer la démonstration du succès du gouvernement soviétique : en URSS, on formait une nouvelle personne développée non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Sur les affiches de propagande, les athlètes étaient appelés « réserve de combat de l’Armée rouge », et les défilés eux-mêmes étaient qualifiés de « puissante démonstration de la force et de l’invincibilité du peuple soviétique. » C’est lors du défilé des athlètes de 1936 que le slogan « Merci camarade Staline pour notre enfance heureuse ! » est apparu.

Défilé sportif sur la place Rouge, 1938 Emmanuil Evzerikhine/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Défilé sportif sur la place Rouge dans les années 1930 Emmanuil Evzerikhine/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

En URSS, il existait un programme appelé « GTO » (« Prêt pour le travail et la défense »), qui encourageait les jeunes à obtenir d’excellents résultats sportifs. Pour obtenir le badge GTO, il était nécessaire de répondre à un ensemble de normes adaptées en fonction du groupe d’âge. Tout citoyen âgé de 10 à 60 ans (jusqu’à 55 ans pour les femmes) ayant un état de santé satisfaisant pouvait passer les épreuves. Ce programme existe encore aujourd’hui en Russie.

Badge GTO («Gotov k troudou i oboroné» - «Prêt pour le travail et la défense»), 1936 Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

En 1939, les défilés ont commencé à coïncider avec la Journée nationale de l’athlète. Pendant la Seconde Guerre mondiale (de 1941 à 1943), les défilés n’ont pas eu lieu, mais la tradition a repris dès 1944. En août 1945, le défilé des athlètes était dédié à la victoire dans la Grande Guerre patriotique.

Défilé sportif en 1934 ; Défilé sportif sur la place Rouge dans les années 1930 Emmanuil Evzerikhine, Ivan Chaguine/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Plus tard, des défilés ont commencé à être organisés en l’honneur du 1er mai (fête du Travail) et du 7 novembre (jour de la révolution d’Octobre), ainsi que lors des Spartakiades et d’autres compétitions sportives.

Le défilé des participants à la Spartakiade des peuples de l'URSS. Inauguration du stade Loujniki, 1956 Lev Borodouline/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

