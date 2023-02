L’espion qui valait des millions: comment une «taupe» du KGB a infiltré la CIA

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À la fin de l’année 1986, il est devenu évident aux yeux de tous que la CIA était dans une très mauvaise passe. Depuis des années, le KGB soviétique réussissait, avec un succès suspect, à identifier, arrêter et exécuter des agents doubles recrutés par l’agence de renseignement américaine en URSS. La vérité difficile à admettre était que la CIA avait une taupe dans ses rangs. Quand ceci est devenu évident, une chasse à l’homme visant à attraper l’un des espions les plus dangereux et les mieux payés de l’histoire américaine a commencé.

Piège mortel

En 1985, Oleg Gordievski, chef par intérim de la cellule du KGB à Londres, reçoit un télégramme paniqué de Moscou. Il a l’ordre de retourner immédiatement dans la capitale soviétique. En tant qu’agent double travaillant pour le compte du MI6, Gordievski avait de bonnes raisons de désobéir. Cependant, il a décidé de prendre le risque de retourner dans la capitale soviétique, où il a été drogué et interrogé.

Oleg Gordievski Getty Images Getty Images

À l’époque, la CIA perdait ses agents l’un après l’autre. Des personnalités de premier plan infiltrées dans les agences de sécurité et les institutions scientifiques soviétiques étaient démasquées par le contre-espionnage du KGB avec une facilité déconcertante. La mort attendait ceux dont les activités d’espionnage pour les États-Unis étaient prouvées.

En 1990, la CIA a pratiquement cessé de recruter de nouveaux agents doubles en URSS, car ses agents disparaissaient comme neige au soleil. À moins d’identifier la source de la fuite, la CIA était totalement incapable de protéger ses agents au pays des Soviets.

Chasse à la taupe

En pleine déconfiture, la CIA a réuni une équipe de « chasseurs de taupes ». Composée de trois femmes et de deux hommes aux cheveux gris, tous vétérans de la CIA, l’équipe ne ressemblait pas aux chasseurs d’espions qu’on voit dans les films, mais elle avait tous les moyens et l’expertise nécessaires afin de découvrir l’origine des fuites mortelles qui minaient l’agence.

Une équipe de chasse de la CIA Central Intelligence Agency Central Intelligence Agency

Bien qu’il fût possible que le KGB ait obtenu un accès aux documents et communications de la CIA par le biais de bogues informatiques, la théorie de la « taupe » était la plus logique.

Au cours de son enquête, l’équipe de chasseurs de taupes a fait plusieurs fois fausse route. Au début, le KGB a mené une opération de désinformation, ce qui a poussé l’équipe à croire que la taupe était stationnée au Warrenton Training Center, une installation de communication classifiée de la CIA en Virginie. Les chasseurs de taupes ont enquêté sur plus de 90 personnes stationnées dans l’établissement, sans résultats probants.

L’équipe s’est ensuite engagée sur une autre fausse piste, lorsqu’une source a fourni des informations selon lesquelles le KGB avait pénétré la CIA au moyen d’une personne née en URSS. Rien de tout cela n’était vrai, mais cela a permis au véritable traitre de passer sous les radars.

Bientôt, l’équipe de chasseurs a établi une liste de toutes les personnes ayant accès aux informations révélées aux Soviétiques. « Nous savions quelles personnes avaient le meilleur accès. Ainsi, nous avons pu réduire la liste en fonction du niveau d’accès de la personne en plus d’autres considérations », a déclaré Jeanne Vertefeuille, membre de l’équipe.

Finalement, la liste a été réduite à 28 noms. S’il y avait une taupe à la CIA, elle était forcément sur la liste.

L’équipe a commencé à faire passer les suspects au détecteur de mensonges. L’un des employés examinés était un officier de la CIA employé dans la division soviétique / Europe de l’Est de la CIA, Aldrich Ames. Il a réussi le test à deux reprises.

Divorce difficile

Aldrich Ames a commencé sa carrière à la CIA en 1962. Il a épousé une collègue, Nancy Segebarth, qui a ensuite démissionné pour se conformer à la règle de la CIA interdisant aux conjoints de travailler dans le même bureau.

Aldrich Ames en 1958 McLean High School 1958 Yearbook McLean High School 1958 Yearbook

Ames a été régulièrement récompensé pour ses services et a gravi les échelons de la CIA. En 1969, Ames a été promu officier en charge des dossiers et muté à Ankara, en Turquie, pour sa première affectation à l’étranger. Son travail consistait à cibler les agents du renseignement soviétique en charge du recrutement au sein de la CIA.

Cependant, derrière la façade de l’employé précieux et fiable, les problèmes n’allaient pas tarder à arriver. Ce que personne ne savait, c’est que le mariage d’Ames était en train de se fissurer. De plus, Ames a été vu en train d’abuser de l’alcool à plusieurs reprises et a été impliqué dans des incidents liés à la boisson. Il avait également tendance à prendre du retard avant de remettre des documents financiers. Cependant, tous ces incidents ont été mis sous le tapis.

En 1981, Ames a été affecté à Mexico, tandis que sa femme est restée aux États-Unis. Au Mexique, Ames a entamé une liaison avec une attachée culturelle à l’ambassade de Colombie nommé María del Rosario Casas Dupuy, qui était également une informatrice de la CIA sous la responsabilité d’Ames.

Maria del Rosario Casas Ames, épouse de l'agent principal de la CIA Aldrich Ames LUKE FRAZZA/AFP LUKE FRAZZA/AFP

La séparation avec sa femme, ainsi que sa nouvelle relation avec une femme très dépensière, a plongé Ames dans une situation financière difficile. Dans le cadre de l’accord de divorce avec son ex-femme, Ames a accepté de payer les dettes que le couple avait accumulées, et de fournir un soutien financier à Nancy pendant trois ans et demi, totalisant quelque 46 000 $. Craignant que le divorce – et les habitudes de sa nouvelle maîtresse – ne le poussent vers la faillite, Ames a offert ses services au KGB.

L’espion à un million de dollars

Le 16 avril 1985, Ames a foulé le seuil de l’ambassade soviétique à Washington et a proposé ses secrets au KGB, moyennant finance. Coup de chance pour Ames, il a ensuite été réaffecté à la division soviétique / Europe de l’Est de la CIA, un poste qui lui a permis d’avoir accès à tous les dossiers et plans américains de pénétration du KGB et du renseignement militaire soviétique. Pour l’URSS, c’était une opportunité en or et les responsables du KGB étaient prêts à payer très cher pour cela.

« Voici quelques communiqués de presse que vous trouverez intéressants, je pense », a déclaré le contact soviétique d’Ames lors de leur première rencontre. Ames s’est ensuite rendu dans un parc isolé et a jeté un œil au contenu. Il y avait des billets de 100 $ soigneusement emballés. Il a compté 50 000 dollars au total.

Au début, Ames a fourni des informations qui, selon lui, n’avaient aucune valeur et, par conséquent, ne pouvaient pas nuire aux intérêts américains. Pourtant, comme la ligne rouge était franchie, il n’y avait plus de retour en arrière possible.

Aldrich Ames FBI FBI

Fait intéressant, Ames n’a aucunement cherché à cacher ses contacts avec les Soviétiques lorsqu’il a commencé à espionner pour le KGB. En effet, recruter des Soviétiques chargés d’espionner pour le compte de la CIA constituait le cœur de sa mission, ce qui a fourni à Ames une couverture en or.

Armé d’une justification imparable pour ses rencontres récurrentes avec les Soviétiques, Ames s’est activement lancé dans l’espionnage pour le compte de l’URSS. À chaque rencontre, son contact soviétique - devenu son officier traitant - versait à Ames plusieurs milliers de dollars. Ames aurait reçu des sommes allant de 20 000 à 50 000 dollars à chaque fois qu’il déjeunait avec son contact soviétique.

Pour Ames, cette activité s’est avérée très lucrative. En neuf ans d’espionnage, Ames a reçu 2,5 millions de dollars en espèces aux États-Unis et 2,1 millions de dollars supplémentaires lui étaient réservés à Moscou. Ses revenus totaux provenant de ses activités d’espionnage ont totalisé environ 4,6 millions de dollars, faisant de lui l’espion le mieux payé de l’histoire américaine.

Aldrich Ames, ancien officier supérieur de la CIA, est dirigé depuis le palais de justice fédéral américain à Alexandria, le 22 février 1994. LUKE FRAZZA/AFP LUKE FRAZZA/AFP

La famille d’Ames n’a pas hésité à dépenser ses gains de manière extravagante. Ames a ainsi versé 540 000 dollars en espèces pour une nouvelle maison, a acheté une Jaguar de luxe, s’est offert des soins esthétiques dentaires coûteux et collectionnait les costumes sur mesure. Sa maîtresse María faisait régulièrement du shopping et lui soumettait d’énormes factures pour ses appels téléphoniques avec sa famille en Colombie.

Finalement, le train de vie d’Ames a éveillé des soupçons à la CIA. Il a expliqué sa richesse en indiquant que la famille colombienne de sa conjointe était riche, mais la CIA a vite découvert la supercherie.

Aldrich Ames en 1994 Mark Wilson/AP Mark Wilson/AP

Dan Payne, un expert financier membre de l’équipe de « chasseurs de taupes » de la CIA, a passé au crible les dossiers financiers d’Ames. L’équipe de contre-espionnage a comparé les versements sur le compte d’Ames avec la chronologie de ses allées et venues et de ses activités au fil des ans et a mis le doigt sur une récurrence alarmante : les rencontres entre Ames et le diplomate soviétique qu’il prétendait recruter étaient corrélées à d’importants dépôts sur son compte.

« Quand [Sandy Grimes, membre de l’équipe de la CIA] s’en est rendu compte, elle a couru au QG pour dire à Paul Redmond que Rick Ames était un espion », a déclaré Jeanne Vertefeuille.

L’arrestation

Continuant à traquer Ames, l’équipe de chasseurs de taupes a rassemblé des preuves accablantes. Quand ils ont appris qu’Ames devait se rendre à Moscou pour une mission dans le cadre de son travail à la CIA, ils ont décidé que c’était le moment d’agir.

Le 21 février 1994, Ames a été arrêté par le FBI lorsqu’il quittait son domicile après un faux appel de son patron, qui lui demandait de se rendre à la CIA pour discuter des détails de son prochain déplacement à Moscou.

Des agents du FBI arrêtent l'officier de la CIA Aldrich Ames à Arlington, en Virginie, le 21 février 1994 John Hallisey/FBI/AP John Hallisey/FBI/AP

« Nous avons ressenti un grand soulagement lorsque nous avons appris qu’il avait été pris. Nous avons toujours eu peur qu’il s’en tire comme ça », a déclaré Vertefeuille.

Le lendemain, Ames et celle qui était devenue son épouse ont été accusés d’espionnage, de fraude fiscale et de complot en vue de commettre des actes d’espionnage contre les États-Unis. Ames a plaidé coupable et a été condamné à la réclusion à perpétuité. Dans le cadre des négociations lors du procès, la femme d’Ames a été condamnée à cinq ans de prison.

En février 2023, Aldrich Ames, 81 ans, continuait de purger sa peine à perpétuité dans le pénitencier de moyenne sécurité de Terre Haute, Indiana.

