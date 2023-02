Ces étrangers qui ont brillamment servi la Russie

Russia Beyond (Photo: Library of Congress; Legion Media; Sputnik; ilbusca/Getty Images)

Écossais

Les Écossais se sont toujours volontiers installés en Russie, principalement en raison de l’oppression exercée par l’Angleterre. Dans le même temps, de grandes opportunités, une brillante carrière et de belles perspectives financières les attendaient souvent dans la lointaine Russie. Certains ont même réussi à devenir des associés et amis proches des tsars et à participer à la création de l’Empire russe. Vous pouvez lire leur histoire ici.

Anglais

Comparés à leurs voisins septentrionaux, les Anglais n’étaient pas aussi empressés de servir la Russie. Néanmoins, certains natifs de la lointaine Albion ont gravé leur nom en lettres d’or dans l’histoire russe. Par exemple, le peintre londonien George Dawe a réalisé une galerie de portraits de plus de trois cents commandants de l’armée russe qui avaient combattu Napoléon en 1812 ; l’un des dirigeants du renseignement britannique, Kim Philby, est devenu l’agent le plus précieux de l’URSS en Occident. Découvrez dans notre article ces personnages hauts en couleurs et d’autres Anglais qui ont brillamment servi la Russie.

Français

La Révolution de 1789 a forcé des dizaines de milliers d’opposants au nouveau pouvoir à se disperser dans le monde. Un nombre considérable d’entre eux se sont installés en Russie, où ils sont entrés au service du tsar et ont même combattu leurs anciens compatriotes dans les rangs de l’armée russe au cours des guerres napoléoniennes. L’histoire se répète un siècle et demi plus tard, lorsque des pilotes français, contraints de quitter leur patrie occupée par les Allemands, se retrouvent en URSS et aident les troupes soviétiques à vaincre l’ennemi commun. Apprenez-en plus à leur sujet dans notre article.

Espagnols

Parmi les Espagnols qui se sont distingués au service de la Russie figuraient le fondateur d’Odessa, José de Ribas, et le prétendant au trône d’Espagne, Jaime de Bourbon, duc de Madrid et duc d’Anjou. De nombreux immigrants de la péninsule ibérique ont trouvé refuge en Union soviétique après la défaite de la République dans la guerre civile de 1936-1939. Leur expérience de combat a été très utile à l’Armée rouge lorsque la Seconde Guerre mondiale a frappé l’URSS en 1941. Découvrez toutes ces personnalités extraordinaires ici.

Portugais

Pendant des siècles, les contacts entre la Russie et le Portugal, situés à des extrémités opposées du continent européen, ont été très limités, et les Portugais qui se sont illustrés au service du tsar se comptaient sur les doigts d’une main. Néanmoins, parmi eux figuraient des personnages aussi intéressants que l’adjudant général Anton Manouïlovitch Devier, associé de l’empereur Pierre Ier, l’un des hommes d’État les plus influents de Russie au début du XVIIIe siècle.

Allemands

Le nombre d’Allemands qui ont été au service de la Russie est énorme. La proximité géographique des principautés allemandes, ainsi que l’intégration en 1721 à la Russie des territoires baltes à forte population germanophone (à l’issue de la guerre du Nord contre la Suède), ont joué un grand rôle à cet égard. Les Allemands de Russie se sont principalement illustrés dans les domaines militaire et politique. Cliquez ici et ici pour en savoir plus.

Italiens

Les Italiens se sont principalement rendus dans la lointaine Russie pour y travailler dans le domaine de la culture. C’est grâce aux efforts des architectes italiens que nous avons aujourd’hui la possibilité d’admirer la cathédrale de l’Assomption du Kremlin de Moscou ou de nombreux palais de Saint-Pétersbourg et ses environs. Découvrez la contribution à la culture russe réalisée par les architectes Aristote Fioravanti, Bartolomeo Rastrelli, Carlo Rossi et le compositeur Giuseppe Sarti dans notre article.

Suisse

Le stratège Antoine Henri Jomini a peut-être été le Suisse le plus célèbre qui a été au service de la Russie. Fait curieux : avant de s’installer en Russie, il avait activement combattu les troupes tsaristes dans les rangs de l’armée napoléonienne. Découvrez ici comment Jomini est finalement devenu l’un des spécialistes russes les plus précieux (ainsi que l’histoire d’autres Suisses notables ayant vécu en Russie).

Polonais

Les relations entre les deux peuples slaves ont toujours été extrêmement turbulentes. De nombreux Polonais ont consacré leur vie à la lutte contre la Russie, mais pour d’autres, ce vaste pays et son peuple sont devenus une nouvelle famille. Vous pourrez découvrir ici le portrait du scientifique et industriel Michal Jankowski, qui s’est installé dans l’Extrême-Orient russe, ainsi que de personnalités soviétiques célèbres d’origine polonaise, comme le fondateur de la police politique soviétique Felix Dzerjinski et le grand maréchal Constantin Rokossovki.

Serbes

Les peuples russe et serbe ont toujours été proches par le sang, la foi et l’esprit ; il n’est donc pas surprenant que les Serbes ayant décidé de s’installer en Russie aient été accueillis bras ouverts. Dans le pays frère, les Serbes ont trouvé une protection contre l’oppression des Turcs et des Autrichiens, rendant de fidèles services à la Russie en retour. Découvrez ici les portraits d’un proche de Pierre Ier, le marchand et agent secret Savva Vladislavitch, du talentueux inventeur Ognislav Kostovich et de l’intrépide commandant de l’Armée rouge Aleksa Dundic.

Américains

À différentes époques, le « père de la marine américaine » John Paul Jones, le journaliste John Reed, enterré sur la place Rouge, et le soldat de la 101e division aéroportée des États-Unis Joseph Beyrle, qui a combattu les Allemands dans les rangs des troupes soviétiques, ont rendu d’immenses services à la Russie. Découvrez ces personnages (et pas seulement) dans notre sélection.

Néerlandais

Lorsqu’à la fin du XVIIe siècle, le tsar Pierre le Grand a décidé de créer une marine, il savait à qui s’adresser. Marins et constructeurs navals nés, les Néerlandais ont aidé le futur empereur à s’acquitter avec brio de cette tâche complexe. De plus, en tant que capitaines, ils ont plus d’une fois glorifié la flotte russe grâce à leurs victoires dans des batailles navales. Pour en savoir plus, cliquer ici.

Scandinaves

Difficile de trouver un Russe qui n’ait pas entendu parler de Vladimir Dahl, célèbre chercheur spécialisé dans le folklore russe et la langue populaire orale. Le résultat de nombreuses années de travail de ce fils d’un médecin danois installé en Russie a été la publication, sous sa direction, du Dictionnaire explicatif de la grande langue russe vivante, qui donne un vaste aperçu de la vie et des mœurs du peuple russe au XIXe siècle. Découvrez dans notre article les portraits de Dal, ainsi que du découvreur danois Vitus Béring, de l’amiral norvégien Cornelius Cruys et du général suédois Eduard Ferdinand Adlerberg (que l’empereur Nicolas Ier aimait « comme un frère »), qui ont tous servi la Russie.

Baltes

L’intégration des trois républiques baltes à l’Union soviétique à l’été 1940 a divisé les habitants de ces pays. Si beaucoup étaient opposés à l’absorption de la Lettonie, de l’Estonie et de la Lituanie dans le premier « État socialiste des ouvriers et des paysans » au monde, certains partageaient les idéaux communistes et ont salué cet événement. Découvrez dans notre article des portraits de Baltes devenus héros de l’Union soviétique et artistes du peuple de l’URSS.

