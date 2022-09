Quand exactement le fameux verre à facettes est-il apparu en Russie?

Russia Beyond

Devenu l’un des symboles les plus reconnaissables de l’ère soviétique, il a en fait été inventé bien avant.

À l’époque soviétique, les verres à facettes étaient omniprésents. On tombait sur ces objets en verre à la forme particulière dans les cantines, les restaurants, les cafés, les hôpitaux, les écoles et même dans les distributeurs automatiques soviétiques vendant du soda.

Avec le temps, le gobelet en verre soviétique est devenu l’un des symboles d’une époque révolue. Cependant, les gens appréciaient apparemment cette forme bien avant que les Soviétiques ne la généralisent.

Une légende liée à Pierre le Grand

La sculptrice soviétique Vera Moukhina, à qui l’on attribue en général la maternité de l’œuvre, car elle dirigeait à l’époque l’Atelier de verre artistique de Leningrad, a conçu le gobelet en verre en septembre 1943.

Pourtant, boire dans un gobelet en verre serait une tradition beaucoup plus ancienne pour les Russes. Naturellement, les gobelets produits avant 1943 différaient de la version soviétique, même s’ils présentaient des similitudes frappantes.

L’un de ces verres est représenté sur la peinture de l’artiste Kouzma Petrov-Vodkine Nature-morte matinale créée en 1918. Le verre sur la toile ne s’étend pas vers le haut, a des facettes relativement larges et n’a pas de bord arrondi aplati à l’extrémité. Des verres similaires étaient répandus en Russie avant la Révolution.

Le verrier russe Efim Smoline, qui a vécu à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, est considéré comme l’inventeur de la version prérévolutionnaire du verre à facettes.

Une légende raconte que l’inventeur a présenté son tout premier verre à facettes au tsar Pierre le Grand en disant qu’il ne pouvait pas être brisé. Le tsar a apprécié le verre, et l’ayant essayé, il se serait exclamé: « Que le verre soit ! » (en russe : « Stakanu byt’ ! »). Il a jeté le verre sur le sol pour tester sa solidité, mais le verre s’est brisé. Cependant, le tsar n’a pas puni le verrier, et a autorisé la production en série des verres à facettes.

Selon la légende, les personnes présentes lors de cet épisode auraient mal interprété les propos du tsar. Elles croyaient que le tsar s’était exclamé : « Cassez des verres ! » (en russe : « Stakani bit’ ! »). Apparemment, cette interprétation erronée a donné naissance à la tradition consistant à jeter les verres contre le sol après des toasts particulièrement importants.

Conception robuste

Cependant, les Soviétiques ont porté la popularité du verre à facettes à un tout autre niveau.

Un groupe d’experts verriers, de designers et de sculpteurs a été convoqué par le gouvernement soviétique. Leur mission était la suivante :

« Ils ont été chargés de réaliser des croquis de vaisselle de l’ère soviétique pouvant être utilisés dans les établissements de restauration. À cette époque, les lave-vaisselles faisaient déjà leur apparition et les verres avaient tendance à se casser, de plus il en fallait beaucoup. Des spécialistes ont été chargés de développer un verre qui serait durable, beau, facile à utiliser et simple à laver. Dans ses mémoires, Ouspenski [un artiste membre du groupe de travail] écrit que de nombreux échantillons de vaisselle différente ont été conçus, y compris un verre à facettes, qui a ensuite commencé à être produit à la cristallerie Goussevskoï », a déclaré Alla Tchoukounova, conservatrice de la collection de verres du Musée du cristal de Maltsev.

Les résultats du groupe de travail ont dépassé les attentes du gouvernement soviétique. Les verres à facettes se sont avérés très résistants et faciles à laver dans les lave-vaisselles et à la main grâce à leur forme distinctive.

Peu à peu, ce type de verre s’est répandu dans toute l’Union soviétique, apparaissant dans pratiquement tous les établissements : des cantines aux hôpitaux en passant par les centres de villégiature et les distributeurs automatiques de boissons.

En vue de leur utilisation dans les trains, les verres à facettes ont été complétés par une autre invention particulière : des porte-gobelets métalliques qui sont devenus une caractéristique essentielle et romantique du voyage en train en Russie.

