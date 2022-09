Le dernier dirigeant soviétique tel que vous ne l’avez jamais vu

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Mikhaïl Gorbatchev fut le premier et dernier président de l’URSS et on n’exagérera point si l’on affirme qu’il a influencé la vie de chacun de ses contemporains soviétiques, sans exception. Il est entré dans l’histoire comme la personnalité politique qui a mis fin à la guerre froide et a reçu le prix Nobel pour sa contribution au processus de paix entre l’URSS et les pays de l’Ouest. Sous lui, le pays a mis le cap au milieu des années 1980 sur la démocratisation de la vie économique et politique – ces fameuses « perestroïka » et « glasnost ». Or, dans certaines républiques, ces réformes ont renforcé davantage le désir de souveraineté, ce qui a finalement abouti à l’effondrement de l’URSS.

Son parcours politique et le rôle qu’il a joué dans l’histoire, nous les abordons dans nos précédents articles. Celui-ci, nous le dédions aux rares clichés immortalisant son apparence et comportement lors de moments non officiels.

Avec son épouse Raïssa, qu’il a rencontrée au cours de ses études à l’Université de Moscou, et sa mère Maria Gorbatcheva (née Gopkalo) dans son village natal de Privolnoïé, dans la région de Stavropol.

Mikhaïl Gorbatchev et l’homme politique soviétique Viktor Grichine rendant visite à une famille moscovite, 1985

Avec le président américain Ronald Reagan, 1986

En famille à la datcha dans la région de Moscou, 1989

En compagnie du futur premier président russe, Boris Eltsine, 1988

Le secrétaire général du Comité central du PCUS pendant une pause entre les sessions, 1990

Dans un champ lors d’un déplacement au Kazakhstan, 1991

Gorbatchev nourrissant un écureuil à la datcha près de Moscou, 1989

En 1990, deux universités de Madrid ont remis un grade honorifique de doctorat à Mikhaïl Gorbatchev. Sur la photo, il enlève un couvre-chef universitaire médiéval à l’issue de la cérémonie. Le dirigeant soviétique a alors déclaré à l’officiel qu’il préférait ne pas le porter tant qu’il ne s’était pas vu portant cette coiffe dans un miroir.

En vacances sur l’île espagnole de Lanzarote, dans l’océan Atlantique

Mikhaïl Gorbatchev en vacances à Palma de Majorque, en 2000

Dans cet autre article, nous vous présentions les quatre principaux accomplissements de Gorbatchev sur la scène internationale.

