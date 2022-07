À quoi ressemblait la vie dans la campagne soviétique?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les premières ampoules électriques n'ont commencé à apparaître dans les maisons villageoises qu'après 1920. Pour les habitants des villages soviétiques, c'était un vrai miracle !

Inutile de dire que dans les villages soviétiques, il n'y avait pas encore d'eau courante et les habitants devaient puiser l'eau d'un puits ou, à l'ancienne, en prendre dans les rivières et les ruisseaux.

Le transport de lourds seaux d'eau était une préoccupation commune des villageois et, le plus souvent, cela était fait par des femmes. Pour fournir de l'eau à toute la famille, elles pouvaient parcourir le même chemin plusieurs fois par jour.

Maintenant, nous ne pouvons plus imaginer notre vie sans voiture. Les habitants des villages de l'URSS disposaient également de leur propre moyen de transport - beaucoup plus lent, mais aussi plus écologique. Et il apportait invariablement une grande joie aux plus petits !

Il est généralement connu qu'un citoyen soviétique était capable de réparer n'importe quoi, et on jetait rarement quelque chose à la poubelle. Pour les habitants des petits villages situés loin des grandes agglomérations avec leurs magasins, c'était une compétence très précieuse !

Les enfants soviétiques, en particulier ceux qui vivaient loin de la ville, passaient beaucoup de temps à l'extérieur. Contrairement aux enfants d'aujourd'hui, ils n'avaient pas de gadgets, donc pour eux, les jeux de plein air étaient un passe-temps bienvenu.

Le poêle a toujours occupé une place importante dans la vie des paysans russes. En l'absence de chauffage centralisé, en hiver, il devenait un point d'attraction pour toute la famille des villageois soviétiques.

Pour maintenir la chaleur dans la maison, le poêle devait être « nourri » avec du bois de chauffage. Tous les membres de la famille, des plus jeunes aux plus âgés, maîtrisaient l'art de le couper ; cela n'a jamais été considéré comme un travail purement masculin.

Parmi les rigueurs de la vie villageoise, les cérémonies du thé organisées autour d'un samovar étaient un véritable soulagement. Les gens se détendaient physiquement et spirituellement, en buvant du thé chaud et en écoutant de l'harmonica.

Les jeunes habitants de villages soviétiques étaient d'une grande aide pour les adultes impliqués dans le travail des kolkhozes (fermes collectives du pays).

Face à une pénurie de biens de production industrielle, de nombreux articles ménagers du village, tels que les meubles et les textiles, étaient fabriqués à la main. Les femmes villageoises mettaient du cœur dans la broderie des nappes, des rideaux, des couvre-lits. C'est pourquoi les intérieurs de leurs maisons avaient l'air si chaleureux et hospitaliers.

Le chien était un assistant indispensable du villageois soviétique. Il gardait non seulement sa maison, mais lui prêtait aussi main-forte lors du pâturage ou de la chasse.

Dans les maisons des villageois soviétiques, on pouvait toujours rencontrer quelques chats protégeant les vivres (entrepôts de nourriture) des souris.

Presque chaque famille villageoise soviétique élevait de nombreux bovins, volailles et porcins. Poulets, canards, vaches, moutons et chèvre ... Il fallait beaucoup d'efforts pour s'en occuper, mais ils fournissaient aux villageois soviétiques tout le nécessaire pour la vie.

L'une des professions les plus importantes à la campagne était la profession de berger. Partant travailler dans les fermes collectives, les gens lui confiaient leur bétail.

En plus du bétail, les villageois étaient également nourris par leurs propres potagers.

En été, les villageois se baignaient dans les rivières et les lacs, et en hiver, ils optaient pour leurs propres bains ou des banyas publics. Pour une baignade quotidienne moins poussée, une bassine d'eau était suffisante !

Les femmes villageoises faisaient la lessive directement dans les rivières et autres plans d'eau.



Le soir, tous les voisins se réunissaient au même endroit pour partager des nouvelles ou chanter des chansons.



Il n'y avait rien de plus relaxant que de s'adosser à une meule de foin après la récolte !

Chaque villageois était chargé de faire du foin pour son bétail.

Comme à toutes les autres époques, la vie d'un villageois était égayée par la musique.

En l'absence de télévision, et plus encore d'Internet, les habitants du village soviétique idolâtraient tout simplement la radio, grâce à laquelle ils pouvaient recevoir toutes les informations les plus importantes sur la vie de leur grand pays, écouter les derniers hits de la scène soviétique et les programmes éducatifs.

Au début de l'ère soviétique, les villageois ne pouvaient pas déménager dans les villes, mais plus tard, il leur est devenu possible de quitter leurs lieux d'origine. Avec impatience, les mères soviétiques attendaient la visite de leurs enfants, partis à la conquête des villes.... Et tous, mères et enfants, avaient en réserve un petit cadeau à l'occasion d'une telle rencontre !

Chaque événement qui rompait la monotonie de la vie du village avait une grande importance pour ses habitants. Que ce soit un mariage ...

... la naissance d'un enfant ...

... ou un enterrement.

