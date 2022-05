En images: l’album familial du dernier tsar de Russie désormais en couleurs

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les vieilles photos en noir et blanc donnent aux gens un aspect irréel et il est difficile d'imaginer à quoi ils ressemblaient vraiment. Olga Chirnina, plus connue sous son surnom de Klimbim, donne justement une seconde vie à d’anciennes photographies. Elle les colorise minutieusement, en s'appuyant sur des sources historiques pour plus de précision.

Ces photos colorisées vous donnent une meilleure idée de ce à quoi ressemblait un personnage historique dans la vie réelle. De son pinceau, elle a déjà tiré une série incroyable de héros de la Seconde Guerre mondiale, d'écrivains russes et de photos des débuts de l'Union soviétique. Or, voici à présent de fidèles clichés colorisés des enfants du dernier tsar russe, dont la vision est particulièrement sensible, compte tenu de leur mort tragique.

Nicolas II et sa famille, 1914 Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

La fille aînée de Nicolas II et d'Alexandra Fiodorovna était la grande-duchesse Olga. Elle est née en 1895, deux ans après leur mariage et, selon les récits des témoins, sa naissance aurait provoqué de terribles douleurs chez l'impératrice. Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

La demoiselle d'honneur de cette dernière a témoigné de l'apparence d'Olga:«Elle avait de beaux cheveux blonds, de grands yeux bleus et un merveilleux teint, avec un nez légèrement retroussé qui ressemblait à celui du Souverain». Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

Olga à bord du voilier préféré de Nicolas II, le Chtandart Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

Olga était la seule des filles de Nicolas qui pouvait s'opposer à ses parents impériaux. Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

Olga était très amie avec sa sœur la plus âgée, Tatiana (à gauche sur la photo). Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

Tatiana est née en 1897. Elle était d'un tempérament modeste et la légende raconte qu'elle était même gênée d'être appelée «Votre Altesse Impériale». Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

Tatiana (à droite sur la photo) avait toutes les chances d'épouser le fils du roi serbe Pierre Ier, Alexandre, mais les projets d'union des maisons royales ont été gâchés par la Première Guerre mondiale. Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

De toutes les filles, Tatiana était la plus proche de sa mère. Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

Olga et Tatiana (au centre) ont travaillé comme sœurs de la miséricorde pendant la Première Guerre mondiale. À la demande de l'empereur, une infirmerie pour les blessés a été aménagée dans les couloirs du palais de Tsarskoïé Selo. Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

La famille du tsar se reposant à Gatchina, dans la région de Saint-Pétersbourg, 1912 Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

La troisième fille la plus âgée était la grande-duchesse Maria. Elle est née en 1899. Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

Les personnes de son entourage ont noté que Maria avait un caractère facile et s'avérait très souriante. La photo montre Maria (à gauche) avec Olga. Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

La demoiselle d'honneur de l'impératrice décrivait Maria comme suit: «On pourrait sans risque la qualifier de beauté russe. Grande, potelée, avec des sourcils de zibeline, un éclat de teint rouge sur son visage russe ouvert, elle est particulièrement agréable pour le cœur russe». Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

Les grandes-duchesses cueillant des champignons dans la forêt, 1912 Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

Olga, Tatiana, Maria et le lieutenant supérieur de l'équipage de la garde du tsar, Nikolaï Rodionov Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

La quatrième fille de Nicolas et Alexandra était Anastasia, née en 1901. Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

Anastasia est peut-être la plus célèbre des filles Romanov, grâce aux multiples usurpatrices qui se sont fait passer pour elle. La légende selon laquelle elle aurait été la seule à s'échapper lors de l'exécution de la famille impériale a eu un grand impact dans la culture populaire. Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

Après quatre filles, le couple impérial désespérait déjà d'avoir un fils. Cependant, en 1904, l'héritier Alexis est enfin né. Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

La joie d'avoir un héritier au trône a toutefois été éclipsée par la nouvelle de sa maladie – le garçon était atteint d'hémophilie, un trouble de la coagulation du sang qui, au début du XXe siècle, représentait une menace constante pour la vie. Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

La seule personne capable d'arrêter l'hémorragie du petit prince (ainsi que l'hystérie de sa mère l'impératrice) était Grigori Raspoutine, un paysan sibérien devenu ami de la famille impériale au grand dam de la haute société. Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

Malgré sa morbidité, Alexis était passionné par l'armée – il portait un uniforme et aimait beaucoup la nourriture simple – «la soupe aux choux, la bouillie et le pain noir que tous mes soldats mangent». Il a même tenté d'exécuter quelques exercices de l'entraînement militaire. Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

Par ordre d'âge Olga, Tatiana, Maria, Anastasia et Alexis. Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

Olga, Tatiana, Maria, Anastasia en 1916 Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

Les grandes-duchesses avec leur mère Alexandra Fiodorovna Domaine public, colorisé par Klimbim Domaine public, colorisé par Klimbim

