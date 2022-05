Cinq femmes devenues héros de l'Union soviétique

Valentina Terechkova a été la première femme à voler dans l'espace. Et Lioudmila Pavlitchenko est devenue célèbre en tant que tireuse d'élite la plus efficace de l'histoire.

Valentina Grizodoubova

Valentina Grizodoubova est devenue la première femme à recevoir le titre de Héros de l'Union soviétique. Du 24 au 25 septembre 1938, l'avion ANT-37 Rodina dont elle était le commandant d'équipage a parcouru une distance de 6 450 km en 26 heures et 29 minutes sans atterrir. Sa copilote Polina Ossipenko et la navigatrice Marina Raskova ont également reçu le titre de Héros pour leur record féminin de distance de vol.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Grizodoubova commandait le 101e régiment de transport aérien de l'aviation à longue portée, un régiment entièrement masculin. Néanmoins, la pilote a rapidement gagné le respect de ses subordonnés en tant que commandante et qu'organisatrice talentueuse. Elle a à son compte 200 sorties, dont 132 nocturnes.

Valentina Grizodoubova s'est avérée particulièrement efficace pour approvisionner les détachements partisans derrière les lignes ennemies. Plus d'une fois, la commandante a personnellement participé à des missions périlleuses et a finalement reçu la médaille Partisan de la guerre patriotique. « Une femme très courageuse, résolue, audacieuse dans la mise en œuvre de ce qui était prévu », a écrit à son sujet le commandant d’une formation partisane, Alexandre Sabourov.

Zoïa Kosmodemianskaïa

Zoïa Kosmodemianskaïa est l'une des héroïnes soviétiques les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale. En URSS, des films ont été tournés, des livres ont été écrits et des chansons ont été composées à son sujet.

Lors de la bataille de Moscou en novembre 1941, la jeune femme de dix-huit ans est envoyée dans le cadre d'un groupe de sabotage et de reconnaissance dans l'un des villages occupés par l'ennemi. Le commandement soviétique a alors ordonné de brûler les municipalités situées près de la capitale, afin que l'ennemi ne puissent pas les utiliser comme quartiers d'hiver.

Zoïa a réussi à mettre le feu à plusieurs maisons avant d'être capturée. Ni la torture ni les coups n'ont brisé la jeune fille : même lorsqu'elle était conduite à la potence, elle continuait d'appeler la foule des villageois à mener une lutte sans compromis contre l'ennemi. Le 16 février 1942, Kosmodemianskaïa reçut à titre posthume le titre de Héros de l'Union soviétique.

Lioudmila Pavlitchenko

« Lady Death » - c'est ainsi que les journalistes américains ont surnommé Lioudmila Pavlitchenko, la tireuse d'élite ayant le plus gros palmarès de l'histoire. Le nombre de soldats et d'officiers ennemis abattus par Pavlitchenko dépassait trois cents personnes.

Les Allemands ont organisé une véritable chasse pour abattre la jeune femme, après avoir sélectionné leurs meilleurs tireurs pour réaliser cette mission. Mais il s'est avéré que les chasseurs eux-mêmes sont devenus ses victimes : Lioudmila a éliminé une trentaine de tireurs d'élite allemands envoyés pour la neutraliser.

En 1942, Pavlitchenko s'est rendue aux États-Unis dans le cadre d'une délégation soviétique. Au départ, les Américains ne l'ont pas prise au sérieux, bombardant la jeune fille de questions sur la vie des femmes au front. Au final, Lioudmila a craqué et a répondu aux journalistes sur un ton de défi, ne manquant pas de faire allusion à l'enjeu important que constituait l'ouverture d'un second front à l’Est : « Messieurs, j'ai 25 ans. Au front, j'ai réussi à abattre 309 envahisseurs nazis. Ne pensez-vous pas que vous vous êtes cachés derrière mon dos pendant trop longtemps ? »

Maria Oktiabrskaïa

Après la mort de son mari au cours d'une des batailles d'août 1941, Maria Oktiabrskaïa est prise d'une terrible soif de vengeance. Cependant, personne ne s’empressait d’envoyer au front cette signaleuse de trente-six ans, qui en plus avait des problèmes de santé. Alors Maria a décidé de suivre une autre voie.

Elle a vendu tous ses biens et, en plus de son emploi principal, a trouvé un travail à temps partiel et a envoyé toutes les sommes récoltées au Fonds de la défense pour financer la construction d’un char T-34 pour l'Armée rouge. Dans le même temps, elle écrit une lettre à Staline, racontant son histoire : « Pour sa mort, pour la mort de tous les Soviétiques torturés par des barbares fascistes, je veux me venger de ces chiens, ce pour quoi j'ai contribué en remettant toutes mes économies personnelles à la banque d'État pour construire un char - 50 000 roubles. Je vous demande de nommer le char "Amie de combat" et de m'envoyer au front en tant que conductrice de ce char ».

Le « petit père des peuples » a accédé à la demande de la veuve. Après avoir obtenu un diplôme de l'école de chars d'Omsk, Maria Oktiabrskaïa est devenue conductrice du char construit à ses frais et s'est battue avec succès jusqu'à sa mort le 15 mars 1944.

Valentina Terechkova

L'idée d'envoyer une femme dans l'espace est née dans la tête des dirigeants soviétiques après le vol réussi de Iouri Gagarine en 1961. Si le premier cosmonaute masculin avait été recherché parmi les pilotes militaires, la candidate idéale a été sélectionnée parmi des centaines de filles faisant du parachutisme. C’était Valentina Terechkova.

Le vol de la première femme cosmonaute a commencé le 16 juin 1963 et a duré près de trois jours, au cours desquels son vaisseau spatial Vostok-6 a fait 48 fois le tour de la Terre. Terechkova reste la seule femme de l'histoire à avoir volé seule dans l'espace – les autres n'ont volé qu'au sein d’un équipage.

Après son triomphe, récompensée du titre de Héros de l'Union soviétique, Valentina Terechkova a décidé de se consacrer à la politique, dans laquelle elle reste engagée à ce jour. Elle a été maintenue dans le corps des cosmonautes jusqu'en 1997, mais n'est jamais retournée dans l'espace.

