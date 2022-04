En images: Gaspra, ce domaine ensoleillé où Tolstoï a séjourné pour se remettre d'une grave maladie

L'auteur de Guerre et Paix a passé environ un an dans le domaine de la comtesse Olga Panina, situé en Crimée.

Ici, dans le bâtiment gris d'un ancien domaine, rappelant un château médiéval et situé dans la station balnéaire criméenne de Gaspra, le plus célèbre écrivain russe, Léon Tolstoï, a passé près d'un an avec sa famille.

Du 8 septembre 1901 au 26 juillet 1902, l'auteur de Guerre et Paix a vécu en Crimée.

Il s'y est installé avec sa famille pour se remettre d'une grave maladie.

Tolstoï n'avait aucune propriété en Crimée et il a dû accepter une invitation à vivre dans le domaine de la comtesse Olga Panina.

Pendant ce séjour, Tolstoï s'est fait de nombreux amis, parmi lesquels les illustres écrivains Tchekhov, Gorki et Korolenko. Sur la photo : Anton Tchekhov et Léon Tolstoï boivent du thé sur un balcon à Gaspra, en Crimée

Malgré le fait que l'écrivain voulait se remettre d’une grave maladie, il en a contracté une autre ici.

Léon Tolstoï avec sa femme Sophie au bord de la mer près de Gaspra TASS TASS

Il a en effet attrapé un rhume si sévère que les médecins ont perdu espoir en sa guérison. Cependant, Tolstoï a vécu encore 8 ans.

Tolstoï aimait la Crimée. Tchekhov a écrit à ce sujet dans ses lettres : « Il aime terriblement la Crimée. Cela évoque en lui une pure joie enfantine ».

Sur la péninsule, Tolstoï a écrit sa nouvelle Hadji-Mourat et de nombreuses autres œuvres littéraires. En juin 1902, il a quitté le domaine.

Après la Révolution de 1917, un sanatorium pour scientifiques et personnalités culturelles a été construit à côté. Depuis 1947, ces lieux s'appellent Iasnaïa Poliana, du nom du domaine familial de Tolstoï, situé dans la région de Toula (200 km au sud de Moscou).

Au total, Tolstoï a passé 2 ans en Crimée. Sa première visite remonte à 1854, à l'âge de 26 ans, alors qu'il servait dans l'armée russe pendant la guerre de Crimée (1853-1856). Une autre fois, en 1885, Tolstoï s'est rendu en Crimée pour accompagner son ami malade, le prince Ouroussov, qui avait besoin de soins.

