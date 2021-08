L'ordinaire de la vie russe dans les œuvres d'un photographe soviétique

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Jeunes téméraires, enfants insouciants, personnes âgées contemplatives – le photographe Sergueï Osmatchkine capture la vraie vie des cours et des rues de Samara (1 000 km au sud de Moscou). Il saisit l'instant, transmet avec précision l'ambiance.

Osmatchkine est né en 1961 dans la petite ville d'Acha, dans la région de Tcheliabinsk, mais sa famille a rapidement déménagé à Kouïbychev (aujourd'hui Samara). Dès l'âge de 16 ans, il s'est engagé dans la photographie créative au sein d’un club local. Déjà à l'âge de 23 ans, grâce au style innovant de l'auteur et à ses expériences audacieuses avec les angles, le clair-obscur et le photomontage, il s’est fait connaître dans toute l'URSS. Depuis le milieu des années 1980, les photos d'Osmatchkine ont été exposées aux États-Unis, en Espagne, en Grande-Bretagne, en France et en République démocratique allemande. Aujourd'hui, ses clichés sont conservés dans des musées ainsi que dans des bibliothèques réputés en France, aux États-Unis, au Mexique et, bien sûr, en Russie.

Jetons un coup d'œil à quelques-unes des œuvres les plus marquantes du photographe.

Match de football, 1986

Dans une cour, 1996

Danses sauvages

Nuages, 1986

Sans titre

Portrait avec un canard

Sculpture, 1996

Une place de Samara, 1996

Lumière du soir, 2005

Sculpture du parc, 2006

Soirée, 2009

Aquarium, 2010

Sans titre

L’exposition « Sergueï Osmatchkine. La Manifestation de l'ordinaire » se tiendra au centre ROSPHOTO, à Saint-Pétersbourg, du 19 août au 19 septembre 2021.

