Au cœur de la Seconde Guerre mondiale à travers l’œuvre du légendaire photographe Evgueni Khaldeï

Comment l’un des principaux photojournalistes soviétiques a vu la guerre, les soldats et les destructions tragiques.

Evgueni Khaldeï (1917-1997), le plus célèbre photographe de guerre de l'URSS, a photographié des pilotes, des parachutistes, des fantassins et des sous-mariniers – il les a accompagnés tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Il s’est rendu auprès de la flotte du nord, a documenté les batailles sur la côte de la mer Noire. Il a suivi l'armée soviétique jusqu'à Berlin et a pris la photo, célèbre dans le monde entier, du lever de la bannière rouge sur le Reichstag. Nous avons rassemblé une rétrospective sur le conflit au travers de ses clichés.

Attention : le contenu de cet article peut comprendre des scènes violentes. 18+

Marins de la batterie de canons antiaériens de la flotte du Nord, G. Troïan et Ia. Ladkine, se préparant pour le service de nuit, 1941 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Fantassins sur la péninsule de Kola, 1941 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Éclaireurs du front nord, 1941 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Membres de l'Armée rouge près d’un canon anti-char de 45 mm, 1941 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Chanson de marin. Flotte de la Baltique, 1942 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Adieu à un camarade, 1941 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Torpille aérienne, 1941, Mourmansk Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Messerschmitt allemand abattu Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Commandant d'escadron avec son équipage près d'un Il-4, 1941 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Région subarctique. Le renne Iacha, 1941 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Inspection des aéronefs, 1941 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Mitrailleur. Flotte du Nord, 1941 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

En direction de Mourmansk, 1941 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Alexandre Chabaline, deux fois Héros de l'URSS, flotte du Nord, 1941 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Captifs allemands sur le front nord, 1942 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Nina Bourakova, une infirmière de 17 ans, panse les blessés. Elle a sauvé la vie de 150 soldats. Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Des réfugiés fuient Mourmansk après un raid aérien allemand, 1941. Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Vitia Tcherevichkine, 16 ans, abattu par les Allemands dans la ville occupée de Rostov-sur-le-Don pour avoir caché des pigeons qu'ils avaient ordonné de tuer, 1941 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Entre les combats. Novorossiïsk, 1943 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Pilotes près d’un abri de la ligne de front, 1943 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Le croiseur Molotov en Crimée, 1942 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Calibre principal du croiseur Molotov, 1942. Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Allemands capturés à Kertch, en Crimée. Hiver 1941-42 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Dans les moments de repos. Pilotes du 46e régiment d'aviation féminine de la division de Taman, 1943. Novorossiïsk, Sud de la Russie Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Sur la ligne de front, 1943 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Avions Yak-9D, 1944 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Feu d’artifice dans la ville libérée de Sébastopol, Crimée, 1944 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Une bataille dans la ville. Libération de Kertch, Crimée, 1944 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Des soldats soviétiques arrachent la croix gammée des portes de l'usine Voïkov à Kertch, en Crimée, 1944 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Des enfants jouent à la guerre. Crimée, 1944 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Le navigateur Sergueï Doupliï, Héros de l'Union soviétique, 1944 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Allemands prisonniers de guerre, 1944 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

« C'est ainsi que les guerres se terminent », 1944 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Équipement allemand abandonné, 1944 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Interrogatoire d'un prisonnier, 1944 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

À la frontière polono-tchèque, 1945 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Un planeur allemand avec des provisions s'est écrasé sur un bâtiment. Budapest, 1945 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

On n'abandonne pas les camarades. Vienne, 1945 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

« Pourquoi la guerre ? ». Un aveugle avec un guide à Berlin, 1945 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

La bannière de la victoire au-dessus du Reichstag. Berlin, 1945 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Pause cigarette au Reichstag. Berlin, 1945 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Berlin libérée, 1945 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

« Nous venons de Berlin ! ». Soldats rentrant chez eux, 1945 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Défilé de la Victoire le 24 juin 1945 – soldats lançant des bannières nazies Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Désarmement de l'armée japonaise du Guandong à Harbin, Chine, août-septembre 1945 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Drapeau sur Port Arthur, septembre 1945 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.