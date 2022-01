Les trois gangsters les plus célèbres d'URSS

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Iakov Kouznetsov n'était qu'un gangster parmi d’autres dans le Moscou des années 1910, mais il a pris du galon dans le monde criminel après avoir détroussé… Vladimir Lénine lui-même - bien que le malfrat n’ait alors pas reconnu la victime de son forfait.

Iakov est né en 1890 dans une famille de bandits et a commencé à voler dès son plus jeune âge. En 1917, il avait 10 actes d'accusation à son actif en tant que pickpocket et était devenu un criminel notoire. Son surnom « Kochelkov » signifiait « homme des bourses ».

Kochelkov était un criminel audacieux. En 1918, il fut appréhendé par la Tchéka [le précurseur du NKVD et du KGB soviétiques] dans une ville près de Smolensk. Cependant, alors qu'il se rendait à Moscou, l'un de ses complices, déguisé en colporteur, donna à Kochelkov une miche de pain un peu particulière. Elle contenait un pistolet Browning, que Kochelkov utilisa pour tirer sur l'officier de la Tchéka qui l'avait arrêté. Kochelkov s'échappa. Il a par la suite poursuivi ses activités criminelles, non seulement en tant que pickpocket, mais en tant que chef d'un gang organisé qui effectuait des braquages. Un an plus tard, il commettait son crime le plus célèbre.

Le 6 janvier 1919, Kochelkov et cinq de ses complices ont arrêté une voiture près du quartier moscovite de Sokolniki - les bandits avaient simplement besoin d'un véhicule pour effectuer un vol. C'était la voiture de Lénine : le leader bolchevique et sa sœur Maria s’y trouvaient, accompagnés d'un chauffeur et d'un garde. Ils étaient en route pour rendre visite à l'épouse de Lénine, Nadejda Kroupskaïa, qui se trouvait alors à l'hôpital.

Les bandits ont ordonné aux passagers de sortir de la voiture et les ont fouillés. « Que se passe-t-il ? Je suis Lénine ! », s'est écrié Vladimir Ilitch. Mais Kochelkov a mal entendu. « Vous pouvez être Levine ou qui vous voulez, mais moi je suis Kochelkov, le patron de cette ville la nuit », a déclaré le bandit. Ayant pris les documents de Lénine et une arme à feu, et les gangsters sont partis dans la Mercedes du chef révolutionnaire. Ce n'est que dans la voiture, en regardant les documents, que Kochelkov s'est rendu compte de la grave erreur qu'il avait commise. Il fit demi-tour et retourna à toute vitesse jusqu'à l'endroit où le gang avait laissé Lénine, mais le leader révolutionnaire avait disparu.

Après l'incident, une opération majeure a été lancée pour arrêter Kochelkov et son gang. Plusieurs tentatives infructueuses de l'attraper ont été réalisées, le bandit ayant tué plusieurs officiers de la police secrète lors d’échange de tirs. Lorsqu'il fut finalement capturé en juillet 1919, les agents de la Tchéka n'ont pris aucun risque et ont ouvert le feu avec tout ce qu'ils avaient. Kochelkov a été criblé de balles et tué de six impacts. Le Browning automatique de Lénine a été retrouvé sur Kochelkov après sa mort.

Vassia « Brillant »

Vladimir Babouchkine était le roi incontesté du monde criminel soviétique jusqu'en 1985, date à laquelle il mourut à l'âge de 57 ans. Au cours de sa vie, il passa au total 35 ans derrière les barreaux. C'est ce qui a fait de lui une légende.

Vladimir a commencé comme voleur à la tire – la spécialité criminelle la plus « respectable », et à 20 ans, il a été condamné à sa première peine de 10 ans. En prison, il a obtenu le surnom « Vassia » (diminutif de Vassili, ndlr) - pour cacher sa véritable identité, ce qui était une tradition parmi les voleurs russes. Il a également été surnommé « Brilliant » (« Diamant ») en hommage à sa position de haut rang dans la hiérarchie pénitentiaire. Vassia n'a jamais travaillé pour l'État soviétique durant sa vie en liberté et n'a jamais collaboré avec les autorités pénitentiaires derrière les barreaux. Il était prêt à faire face aux sanctions les plus sévères pour cela.

En tant que voleur notoire se targuant d’une réputation irréprochable, Brilliant est devenu une autorité suprême en prison - ses codétenus lui demandaient par exemple d’arbitrer les conflits les opposant. Il est mort en prison en 1985. Plusieurs années plus tard, des gangsters soviétiques ont érigé un monument en granit de 8 tonnes sur sa tombe à Solikamsk, à 200 km au sud de Perm, dans la région de l'Oural, en Russie centrale.

Sergueï Madouïev

Fait rare, Sergueï Madouïev était un « criminel né » au sens propre : il a vu le jour dans un centre de détention de la République socialiste soviétique kazakhe, en URSS. Son père était un Tchétchène, emprisonné pour avoir résisté à la déportation de ce peuple, et sa mère, une Coréenne, avait été mise en prison pour commerce illégal. Pas étonnant que le garçon ait commencé à voler quand il était enfant, et à 18 ans, il a été envoyé derrière les barreaux pour la première fois – il a écopé de 6 ans pour avoir participé à un vol.

Sergueï n'avait ni éducation ni compétences, à l'exception de celles liées au domaine criminel. En 1980, il est sorti de prison, mais n'a passé qu'un an en liberté avant de passer 15 ans de plus derrière les barreaux. Huit ans plus tard, il a réalisé une évasion audacieuse et a été en cavale pendant 2 ans.

Madouïev possédait l'image d'un « gangster au grand cœur ». À Grozny, lui et un complice ont cambriolé l’appartement d’une famille et Madouïev a empêché son collègue escroc de violer une jeune fille. À Moscou, un homme a eu une crise cardiaque lors d'un vol et Madouïev a appelé une ambulance pour lui. En fuite, Madouïev ne se cachait pas. Au cours d’une série de vols frénétique de deux ans, il a cambriolé et tué des dizaines de personnes. Il fut finalement appréhendé en 1990 à Tachkent et conduit à Leningrad (Saint-Pétersbourg) dans le cadre de l’enquête.

Cependant, alors qu'il était en détention provisoire à Leningrad, Madouïev a réussi à séduire Natalia Vorontsova, l'un des enquêteurs qui était en charge de son affaire, et l'a persuadée de lui faire passer secrètement une arme à feu. En utilisant l'arme, Madouïev a attaqué ses gardes et tenté de s'échapper, mais a été rattrapé. Natalia Vorontsova a été jugée et condamnée à 7 ans de prison.

Madouïev a été condamné à la peine capitale, mais en 1995, un moratoire sur la peine de mort a été introduit en Russie. Madouïev a passé les dernières années de sa vie derrière les barreaux. Il est décédé en prison en 2000, à l'âge de 44 ans.

