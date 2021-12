Cinq villes disparues de Russie

Pourquoi d’anciennes cités marchandes ont-elles été inondées et que reste-t-il des anciennes colonies génoises sur la mer Noire? En route pour les villes fantômes des différentes régions de Russie.

Des colonies abandonnées, inondées et détruites en raison de catastrophes naturelles figuraient sur la carte de la Russie encore récemment. Que trouve-t-on à leur emplacement actuellement ?

Mologa, région de Iaroslavl

« L'Atlantide russe », comme on appelle souvent cette ville marchande autrefois prospère, a été inondée lors de la construction du réservoir de Rybinsk dans les années 1940.

La ville (située à 270 km au nord de Moscou) connue depuis le XIIe siècle était un grand centre commercial de l'Empire russe, de grandes foires s’y tenaient. L'ancien monastère Saint-Athanase, construit au XVe siècle, s’y trouvait également.

Avant l’inondation, environ 7 000 personnes y vivaient. La réinstallation a duré environ 4 ans. Les maisons en rondins ont été démantelées et transportées le long de la rivière. Les maisons en pierre et les édifices de grande hauteur ont été démolis afin qu'ils ne gênent pas la navigation.

La plupart des habitants de Mologa ont été réinstallés près de la ville de Rybinsk. Aujourd'hui, cette dernière abrite le musée de la région de Mologa.

L'endroit où se trouvait autrefois Mologa Iouri Charov/Sputnik Iouri Charov/Sputnik

Parfois, le niveau d’eau baisse et les restes de bâtiments apparaissent au-dessus de la surface. La ville inondée attire de nombreux voyageurs et plongeurs qui explorent l'eau pour admirer les rues anciennes et les vestiges de maisons.

Vessiegonsk, région de Tver

L'une des rues centrales de Vessiegonsk. La photo a été prise avant 1916 Domaine public Domaine public

Le sort de Mologa a également été partagé par la ville de Vessiegonsk (420 km au nord de Moscou) dans la partie nord du réservoir de Rybinsk. Comme Mologa, c'était une ancienne ville marchande avec des rangées commerciales, de riches maisons et des bâtiments en pierre. Avant les inondations, il y avait environ 6 000 habitants. On a commencé à démanteler les maisons en 1940 et la ville a finalement été inondée en 1943. À cette époque, la Seconde Guerre mondiale était déjà en cours et les hommes ont été enrôlés dans l'armée. La réinstallation a été effectuée par des femmes. Les citadins ont été relogés sur des terres agricoles collectives au sud de l'ancienne ville. La nouvelle colonie a reçu le même nom.

Tana, région de Rostov

Les vestiges d'une ancienne porte génoise à Azov Google maps Google maps

À la périphérie de la ville moderne d'Azov, dans le sud de la Russie, se trouve une rue qui porte le nom de la ville italienne de Gênes. On y trouve les vestiges d’une ancienne porte génoise, qui faisait partie d'une forteresse médiévale. Aux XII-XIVe siècles sur le site de cette région se trouvait la ville de Tana, fondée par des marchands italiens. Dans une partie vivaient les Génois, dans l'autre - les Vénitiens, qui étaient constamment en conflit les uns avec les autres. Néanmoins, la ville se trouvait sur la route commerciale reliant Moscou à Constantinople, et le commerce y était florissant. Pendant la Horde d'Or (milieu du XIIe siècle) Tana (ou Tang) passa aux Tataro-Mongols. La ville a été le témoin de nombreuses hostilités, mais a été reconstruite maintes et maintes fois jusqu'à ce qu'elle tombe en 1475 lors de l'invasion des Turcs.

La forteresse d'Azov Legion Media Legion Media

Dans le même temps, l'Empire ottoman fonda la forteresse d'Azak, aujourd'hui située au centre de la ville d'Azov.

Sarkel, région de Rostov

Sarkel dans les années 1930 Domaine public Domaine public

Sarkel (« forteresse blanche » en langue khazare) est une cité antique disparue au fond du réservoir de Tsimliansk. Elle a été construite au milieu du IXe siècle sur les rives du fleuve Don dans le sud de la Russie en tant qu'avant-poste de la Khazarie, l'État du peuple semi-nomade Khazar. Sarkel passa sous la domination de l’ancienne Russie en 965 et fut vaincue au début du XIIe siècle par les Polovtsiens. Les habitants ont quitté la ville, démantelant une partie des murs de la forteresse pour construire leurs nouvelles habitations.

Centrale hydroélectrique de Tsimliansk sur le fleuve Don Eric Romanenko/TASS Eric Romanenko/TASS

Dans les années 1930, les archéologues soviétiques ont fouillé ces lieux et trouvé les restes de Sarkel. Les traces de murs, les vestiges de tours, de portes et de lignes de défense sont assez bien conservés. Les objets trouvés se trouvent maintenant dans les musées de Russie, principalement à l'Ermitage de Saint-Pétersbourg et au musée de Novotcherkassk. La forteresse de Sarkel a été submergée lors de la construction du réservoir de Tsimliansk en 1952. Les plongeurs trouvent encore des ruines sous l'eau.

Neftegorsk, région de Sakhaline

Neftegorsk après le tremblement de terre. Roman Denisov/TASS Roman Denisov/TASS

Un violent tremblement de terre survenu en Russie a détruit une colonie tout entière sur l’île de Sakhaline. Il s'est produit dans la nuit du 27 au 28 mai 1995 et a détruit Neftegorsk en 17 secondes. Sur les 3 197 habitants, 2 040 personnes sont morts. Les maisons de Neftegorsk, selon des témoins oculaires, se sont effondrées et ont été réduites en poussière. « Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que j'étais allongée la tête sur une planche sous un morceau de toiture, se souvient Tatiana Mironova, alors âgée de 10 ans. Je ne me souviens pas comment nous sommes tous sortis des décombres, mais nous avons tous survécu. Probablement, nous sommes nés coiffés ».

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

