Ces explorateurs russes, dont les exploits sont immortalisés sur la carte du monde

Athanase Nikitine

Ce marchand russe de Tver est entré dans l'histoire comme l'un des premiers Européens à avoir visité l'Inde et a décrit en détail son périple dans un livre intitulé poétiquement Voyage au-delà des trois mers. Nikitine a quitté sa ville natale de Tver en 1466 et s'est lancé dans un voyage aventureux et risqué, qui l'a conduit dans des endroits tels que la Perse (en particulier, la ville de Derbent, fondée comme une forteresse persane, et aujourd'hui située au Daghestan), Oman, la Somalie et d'autres, en plus de sa destination finale – le sultanat de Bahmanî (partie de l'Inde moderne). Dans certains endroits, il est resté vivre pendant de nombreuses années et a documenté les caractéristiques politiques, économiques et culturelles de ces régions et territoires éloignés.

Simon Dejnev

Cet explorateur russe aurait pu être crédité de la découverte du siècle si son exploit principal n'avait pas été grandement ignoré à son époque. Dejnev est devenu en 1648 la première personne à traverser le détroit de Béring, qui sépare l'Extrême-Orient russe de l'Alaska, 80 ans avant Vitus Béring, un autre explorateur russe, dont le nom, pourtant, figure finalement à cet endroit sur la carte.

L'expédition de Dejnev s'apparentait à une mission suicide, puisque tous les navires sauf un ont été perdus en cours de route. Bien que le chercheur n'ait ainsi pas été crédité de cette importante découverte géographique, il a donné son nom au point le plus oriental du continent asiatique, le Cap Dejnev.

Vitus Béring

Cet explorateur d'origine danoise, qui a servi comme officier dans la marine de l'Empire russe, a dirigé deux expéditions russes pionnières : la Première (1725 – 1731) et la Deuxième expéditions du Kamtchatka (1733 – 1743).

Béring a exploré la côte nord-est de l’Asie et la côte ouest du continent nord-américain. Bien qu'il soit décédé lors de la deuxième expédition, des objets géographiques dans les deux hémisphères, principalement le détroit de Béring, portent son nom.

Dmitri et Khariton Laptev

Les cousins Laptev étaient les associés de Vitus Béring. Avec lui, ils ont participé à la Deuxième expédition du Kamtchatka. Les Laptev ont dirigé deux équipes d'expédition différentes et ont donc suivi des itinéraires différents. En conséquence, Dmitri et Khariton ont fait leurs découvertes géographiques séparément.

Ainsi, Dmitri est devenu le premier à explorer la côte nord de l'Empire russe, de l'embouchure de la Léna à celle de la Kolyma. Quant à Khariton, il a voyagé le long de la partie nord de la côte sibérienne, a déterminé la taille et la forme de l'immense péninsule du Taïmyr et a découvert de nombreuses îles côtières situées sur ces territoires. La mer des Laptev, bordière de l'océan Arctique, porte le nom des deux cousins.

Ivan Krusenstern

Descendant d'une famille allemande noble mais pauvre, Adam Johann von Krusenstern, connu en Russie sous le nom d'Ivan Krusenstern, a dirigé le premier voyage russe autour du monde, qui a eu lieu de 1803 à 1806.

Explorateur expérimenté, il a été choisi par l'empereur Alexandre Ier comme chef de mission. Les principaux objectifs de cette entreprise sans précédent étaient d'étendre le commerce des fourrures avec l'Amérique russe, de créer des routes commerciales maritimes avec la Chine et le Japon, de faciliter le commerce avec l'Amérique du Sud et d'explorer la côte californienne afin d'envisager la possibilité d'y créer une colonie russe.

Bien que tous les objectifs de l'expédition n'aient pas été atteints (par exemple, le Japon a refusé d'accepter les navires russes), le premier tour du monde russe est devenu une étape importante dans le développement scientifique, politique et économique de la Russie.

Iouri Lisianski

Lors de l'expédition autour du monde dirigée par Krusenstern, Lisianski a été chargé de commander son deuxième navire, le Neva. Les deux explorateurs sont partis en même temps, mais ont été contraints de se séparer à Hawaï lorsque Iouri a fait route vers l'Alaska. Son nom appartient désormais à l'une des îles de l'archipel d'Hawaï.

Vassili Golovnine

Ce casse-cou russe a réussi à faire deux voyages autour du monde et à s'échapper deux fois de captivité.

En 1807, Golovnine a pris le commandement du navire Diana et est parti du port russe de Kronstadt (près de Saint-Pétersbourg) en direction du cap de Bonne-Espérance. En étant en mer depuis dix mois, Golovnine n'aurait jamais pu savoir que les relations entre l'Empire russe et la Grande-Bretagne s'étaient détériorées à tel point que la guerre avait éclaté. Lorsque le navire de Golovnine s'est arrêté à Simonstown (ville africaine qui était alors sous la juridiction de l'Angleterre, aujourd'hui partie de l'Afrique du Sud), son équipage a été arrêté par les Britanniques. Le navire a été laissé au port jusqu'à ce que de nouvelles instructions de Londres soient reçues. Après avoir passé un an en captivité, Golovnine s'est rendu compte que les instructions pourraient ne jamais venir, et a planifié une évasion audacieuse. Au bon moment, l'équipage a coupé les cordes et a quitté le port devant plusieurs navires de guerre britanniques sans méfiance.

La deuxième fois, c’est au Japon que Golovnine s'est évadé de captivité. En 1811, son navire et son équipage ont été accusés d'avoir violé les lois du pays qui interdisaient aux étrangers d'y entrer. En conséquence, l'explorateur russe n'a réussi à quitter le territoire nippon qu'en 1813. Golovnine a publié un rapport sur ses années de captivité, qui est devenu une source unique de connaissances sur l'une des cultures les plus isolées de la planète à cette époque.

Fabian Bellingshausen et Mikhaïl Lazarev

Ces deux officiers de marine russes ont découvert l'Antarctique en 1820. Bien que l'explorateur britannique James Cook ait traversé le cercle antarctique et approché ce continent à 150 milles en 1773, il n'a en effet jamais remarqué la terre qui en émergeait.

Fabian (ou Faddeï en russe) Bellingshausen et Mikhaïl Lazarev ont dissipé toute incertitude sur l'existence du sixième continent lors de leur expédition autour du monde qui a duré de 1819 à 1821. Leurs deux navires – le Vostok sous le commandement de Bellingshausen et le Mirny sous celui de Lazarev – ont fait deux fois le tour du continent nouvellement découvert, sans jamais se perdre de vue.

Dans cet autre article, nous vous relations comment d’intrépides explorateurs russes ont battu les Britanniques dans la course à l'Antarctique.

