En images: à quoi ressemblait l’URSS en 1951?

Russia Beyond

Que cette année-là a-t-elle signifié pour l’histoire du pays, comment étaient les gens et que se passait-il dans les rues au cours de cette période d’après-guerre?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Après le désastre de la Seconde Guerre mondiale, le peuple soviétique retrouvait petit-à-petit une vie normale. La reconstruction battait son plein et l’industrie du pays se remettait sur les rails civils. Entretemps, le pays a même envoyé dans l’espace l’une des premières fusées. L’URSS a en outre fondé son Comité olympique et se préparait à participer à ses tout premiers Jeux.

Cependant, le pays était toujours sous Staline – deux ans le séparaient encore de la mort – et les gratte-ciels des Sept Sœurs étaient en construction. Le leader continuait à procéder à la déportation massive de peuples à l’intérieur du pays et des milliers de personnes se voyaient envoyées dans des camps de travail et en prison.

Moscou qui lit Evgueni Khaldeï/МАММ/MDF/russiainphoto.ru

Les plaisirs d’hiver Marlen Matus/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Usine textile Max Alpert/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Construction du nouveau bâtiment de l’Université d’État de Moscou Evgueni Oumnov/Union des photographes d’art russes

«Le tout premier salaire» Vladimir Evgrafov/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Défilé du 1er mai à Leningrad Archives de Nikolaï Ekimov/russiainphoto.ru

Michka et Tchijik, les chiens ayant réussi le vol spatial à bord d’une fusée R-1B Dmitri Baltermants/MAMM/MDF

Place Sovietskaïa (aujourd’hui Tverskaïa), à Moscou Naoum Granovski/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Bibliothèque Lénine, à Moscou Ivan Chaguine/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Athlètes amateurs Evgueni Khaldeï/МАММ/MDF/russiainphoto.ru

Cinéma dans un club rustique russiainphoto.ru

Parachutistes en entraînement Valentin Khoukhlaïev/Archives de Valentin Khoukhlaïev

Pause échecs Archives de Natalia Beregovaïa/russiainphoto.ru

Compétition de moto Valentin Khoukhlaev/Archives de Valentin Khoukhlaev

Des passionnés de maquettes de bateaux rencontrent un vétéran de la Marine Valentin Khoukhlaev/Archives de Valentin Khoukhlaev

Moskvitch-400 à vendre Valentin Khoukhlaev/Archives de Valentin Khoukhlaev

Élections du Conseil suprême de Russie soviétique Archives de Natalia Sevastianova

Quotidien d’un club de propagande villageois Isaac Tounkel/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Touristes sur la place Rouge Isaac Tounkel, Semion Fridland/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Géologues dans les monts Saïan Max Alpert/MAMM/MDF Max Alpert/MAMM/MDF

Maïa Plissetskaïa, légendaire ballerine, en Odette, personage du ballet Le Lac des cygnes E.Leson/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Сueillette de pétales de roses Prokakhine/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Ruines à Kaliningrad (ancienne Königsberg) Kaskad media/russiainphoto.ru

Des pionniers (équivalent soviétique des scouts) confectionnent un modèle réduit d’avion G.Iefomovski/Association des musée de Tcherepovets

Une nouvelle école dans la région de Vologda G.Iefomovski/Association des musée de Tcherepovets

Statue géante de Staline dans l’Exposition des réalisations de l'économie nationale de l'URSS (VDNKh). Auteur inconnu/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Joseph Staline et Nikita Khrouchtchev sur la tribune du mausolée de Lénine le jour du 1er mai Sputnik Sputnik

Ozerlag, un des goulags le long de la Magistrale Baïkal-Amour TASS TASS

Dans cet autre article, revenons une décennie en arrière, dans l’URSS de 1941, année de l’entrée du pays dans la Seconde Guerre mondiale.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.