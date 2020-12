En images: quand le Nouvel An en URSS se transformait en véritable carnaval costumé

Frimer en costume de Constitution de l’URSS à la fête du Nouvel An? De plus à la maternelle? «Une excellente idée», vous auraient répondu nos aïeux soviétiques!

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Avant de longues vacances du Nouvel An, chaque enfant soviétique devait se présenter à plusieurs fêtes, et ce, en costume de carnaval. Sauf qu’à l’époque, il était absolument impossible d’en acheter. Par conséquent, le succès de la tenue dépendait entièrement de la créativité (et de la patience) des parents. Lapins et flocons de neige, petits renards et pirates – vous pouviez les voir en nombre à chaque fête.

Toutefois, certains allaient plus loin dans leur imagination, dépassant le cadre du cercle de personnages standard. À quel point ? Jugez par vous-même en découvrant ces vieilles photos soviétiques.

En URSS, la Constitution a été modifiée à plusieurs reprises et c’est celle qui a été partiellement rédigée par Staline qui a gagné en termes de longévité. Ce texte de 1936 a joui d’une popularité au sein des masses, si bien que certains ont décidé de déguiser leur enfant en Constitution. Archives d'État de la région de Perm Archives d'État de la région de Perm

Faire preuve de loyauté politique lors d’une fête pour enfant était à l’époque normal. Ainsi, on pouvait voir un enfant incarnant l’URSS. Photographie d'archives Photographie d'archives

Quant à ce bambin, il milite pour l’indépendance des Républiques africaines. Photographie d'archives Photographie d'archives

D’autres trouvaient drôle l’idée de déguiser son enfant en un objet. On pouvait ainsi voir des enfants-radio ou fusées, éléments dans l’ère du temps... Ou, comme sur cette photo, une fillette-panier de fleurs. Photographie d'archives Photographie d'archives

Qui a dit que seule une fille pouvait incarner Snegourotchka, ce personnage sorti des contes de fées russe qui accompagne partout son Grand-père Gel, cousin russe du Père Noël ? URSS LIFE

Rien de plus facile que de créer un costume de lapin ? Certains, pourtant, échouaient à en juger par la créature effrayante qu’on voit sur cette photo. Photographie d'archives Photographie d'archives

Enfant en costume de sapin, placé devant un sapin... Photographie d'archives Photographie d'archives

Les masques, on les créait aussi à la maison... Archives de Sergueï Mitine Archives de Sergueï Mitine

Le thème de l’espace était très populaire et les personnes les plus créatives tentaient de créer le costume de cosmonaute. Photographie d’archives Photographie d’archives

Ne dirait-on pas véritablement Gagarine? Archives de Nikolaï Iakovlev archive/russiainphoto.ru

Dans cet autre article, nous vous présentons cinq choses inhabituelles que les enfants demandaient au Père Noël soviétique.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.