Les plus fastueux mariages impériaux de Russie au travers de sublimes images

Alors que vous attendez avec impatience l’événement de l’année (le mariage royal du prince Harry et de Meghan Markle bien évidemment), jetez donc un œil aux célébrations de l’union de leurs lointains cousins, les tsars et ducs de Russie.

Laurits Tuxen. Mariage du tsar Nicolas II et de la princesse Alexandra Fiodorovna, 1894. Bien sûr, le plus célèbre mariage impérial russe a été celui de Nicolas II et d’Alexandra, une princesse allemande. Il a été célébré au Palais d’Hiver, à Saint-Pétersbourg, où ils vivaient alors. Tuxen a également peint le couronnement de Nicolas II et d’Alexandra, un événement finalement tragique, puisqu’il s’est achevé par la mort d’un millier de personnes en raison des mouvement des foules venues accueillir leurs nouveaux souverains et recevoir quelques présents de leur part.

Ilia Repine, le maître de la peinture historique, n’a lui non plus pas pu rater cet événement. Le mariage de Nicolas II et de la grande princesse Alexandra Fiodorovna, 1894.

Voici la robe de mariée d’Alexandra, conservée au sein de la collection du Musée de l’Ermitage (situé dans le Palais d’Hiver, résidence impériale à Saint-Pétersbourg).

Quelques mois seulement après cet événement, le grand-duc Alexandre Mikhaïlovitch s’est marié avec la sœur de Nicolas, Xenia Alexandrovna, à l’église du Palais de Peterhof. Il s’agit ici d’une peinture réalisée par l’artiste hongrois Mihály Zichy, datée du 25 juillet 1894.

Mihály Zichy. Mariage du grand-duc Pierre Nikolaïevitch et de la princesse Militza de Monténégro à Peterhof, 1889. Militza était une proche amie d’Alexandra et c’est elle qui a présenté Raspoutine à la tsarine.

Nicholas Chevalier. Mariage d’Alfred d’Édimbourg et de la grande-duchesse Maria Alexandrovna, 1874. Le couple a mené deux cérémonies, l’une orthodoxe, l’autre anglicane (celle représentée ici est l’orthodoxe).

Mihály Zichy. Mariage du grand-duc Alexandre Alexandrovitch, le futur tsar Alexandre III, et de Maria Fiodorovna, 1867.

Grigori Katchalov. Feu d’artifice du mariage de Pierre III et de Catherine II, 1745. Bien qu’il s’agisse d’une gravure, il est tout de même possible d’y constater l’ampleur de l’événement.

Voici la robe de mariée de Catherine II, à présent conservée au Palais des armures, au sein du Kremlin de Moscou. Vous remarquerez la finesse incroyable de sa taille !

Une fois de plus il s’agit ici de Pierre III et de Catherine II, dont le portrait a été réalisé par Georg Christoph Grooth l’année de leur union.

Pierre le Grand et sa première femme, Eudoxie Lopoukhine, représentés en 1689 par Karion Istomine dans un livre ayant fait office de cadeau de mariage pour le tsar.

Autre mariage de Pierre le Grand, avec la future impératrice Catherine Ire. Cérémonie immortalisée par Alexeï Zoubov en 1712. Un banquet digne de ce nom, n’est-ce-pas ?

