L’ambassade de France en Russie inaugure une exposition dédiée au Normandie-Niemen

En fin de semaine dernière sur le mur d'enceinte du siège de la diplomatie française à Moscou, alors qu’était célébré le 75e anniversaire de la Victoire, a été dévoilée par Pierre Lévy, ambassadeur de France en Russie, une exposition consacrée au légendaire régiment Normandie-Niemen.

De photographies du général de Gaulle décorant les membres de ce corps militaire dans la capitale soviétique à des clichés immortalisant le quotidien vécu conjointement par les pilotes et mécaniciens français et soviétiques sur le front, cette rétrospective permet de suivre l’évolution de cette escadrille, symbole de l’amitié franco-russe ayant à son actif pas moins de 5 240 missions et 869 combats aériens.

Y sont toutefois également présentées les initiatives entreprises aujourd’hui afin d’entretenir la mémoire de cette lutte commune, qu’il s’agisse de l’exposition permanente au musée de l’Air et de l’Espace du Bourget, mais aussi du travail des nombreuses écoles portant le nom de « Normandie-Niemen » en Russie et œuvrant à la préservation de son souvenir.

À noter que, bien que le confinement ait été prolongé à Moscou jusque fin mai, l’exposition est accessible en ligne sur le site de l’ambassade, en suivant ce lien.

