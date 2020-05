Chanter pour célébrer les vétérans de 39-45, un vibrant hommage unissant France et Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Au nom de la Grande Victoire célèbre, tel est le titre de ce qui pourrait devenir l’un des futurs classiques des chants commémoratifs de la Seconde Guerre mondiale. Développée par le compositeur russo-letton Viktor Schwartz, le producteur allemand Thomas Wagner et la chanteuse russe d’opéra Daria Davidova, cette chanson, enregistrée tant en russe qu’en français, se veut toutefois quelque peu novatrice par son accent.

« Aujourd’hui, en Russie, il y a beaucoup de chansons célébrant la Victoire, l’idée était ici de célébrer la mémoire de toutes ces personnes mortes sur le champ d’honneur », a en effet expliqué à Russia Beyond Nicolas Ducret, directeur adjoint de la Chambre de Commerce et d’Industrie France Russie, ayant contribué à la concrétisation de ce projet et s’attelant à sa promotion dans l’Hexagone.

Les paroles du morceau, présentant « ces hommes aux cheveux blancs [qui] sont des survivants », apparaissent, il est vrai, particulièrement poignantes et ne manqueront pas d’émouvoir l’auditoire, pour commencer de Russie, la diffusion du titre étant d’ores et déjà prévue par des radios partenaires à l’occasion du Jour de la Victoire, célébré ici le 9 mai.

Toutefois, les créateurs de cet hymne à la mémoire espèrent le voir intégrer le registre musical des cérémonies ayant trait à ce conflit. Comme le projette notre interlocuteur, il serait en réalité parfaitement approprié lors de commémorations en Russie, auxquelles prend régulièrement part Davidova, mais aussi lors d’événements liés à la mémoire du régiment Normandie-Niemen, afin de souligner l’amitié franco-russe dans ce qui fut l’une des plus grandes tragédies de l’humanité.

