La dernière grande fête du tsar maintenant en couleur

Fin février 1903, un grand bal costumé fut organisé au Palais d’Hiver – le musée de l’Hermitage de Saint-Pétersbourg – qui fut le dernier de la Russie tsariste. La fête dura deux jours et fut la plus opulente jamais organisée sous le reigne de Nicolas II. Elle était dédiée au 290ème anniversaire de la dynastie Romanov. Sur la photo : La Baronne Emma Vladimirovna Frederiks, dame d’honneur de l’Impératice Alexandra Fiodorovna.

La première journée fut consacrée à des danses et des banquets ; la seconde donna lieu à un bal masqué. Le tout fut photographié et consigné dans un album photo qui continue à ce jour d’inspirer les artistes. L’artiste russe Klimbim colorise des photos d’archives en noir et blanc de la famille Romanov. Son tout dernier projet consiste à mettre de la couleur sur toute une série de photographies prises au lors du dernier bal des Romanov, en 1903. Sur l'image : La Princesse Zinaida Nikolaïevna Youssoupova déguisée en femme boyard du XVIème siècle.

Les 390 invités devaient y participer en tenue traditionnelle russe du XVIIème siècle. Cette manifestation grandiose était exceptionnelle par le luxe des costumes. Les dames de la cour portaient des robes brodées de pierres précieuses et des kokoshniks (coiffes) ornées de leurs plus beaux bijoux de famille, alors que les messieurs exhibaient des caftans richement décorés et des chapeaux de fourrure de boyard. Sur la photo : Olga Petrovna Baranova, dame de compagnie de l’Impératice Alexandra Fiodorovna.

La Grande-Duchesse Ksenia Alexandrovna Romanova.

L’un des participants du bal costumé du XVIIe siècle.

La comtesse Maria Alexandrovna Keller, habillée en jeune femme boyard du XVIIe siècle.

La comtesse Elisabeth Mousine-Pouchkina.

Princesse Elisabeth Obolensky, dame d’honneur de l’Impératice Alexandra Fiodorovna, habillée en jeune femme boyard du XVIIème siècle.

La princesse Varvara Alexandrovna Dolgoroukaïa.

Alexandra Alexandrovna Taneeva en tenue de bal.

Un an plus tard, la guerre russo-japonaise éclatait, suivie de la Révolution de 1905. La crise économique mondiale marqua le début de la fin pour l’Empire russe et la cour cessa d’organiser des bals.

