Français au service de l'Empire russe: Pierre Cubat, ce cuisinier ayant nourri trois tsars

Se mettre au service des tsars russes était une décision hasardeuse, faisant miroiter tant de vertigineuses perspectives de carrière qu’un véritable test de résistance. Les plus chanceux, ayant réussi à obtenir la reconnaissance de l'Empire russe, sont restés dans le pays pendant de nombreuses années et ont laissé une marque notable dans son histoire et sa culture. Dans cet article, nous vous relaterons l’histoire de l’homme ayant dirigé la cuisine de trois générations de la dynastie Romanov.