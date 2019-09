L’Union soviétique, de la déstalinisation à l'exploration spatiale (PHOTOS)

1. L'armée soviétique dans la guerre de Corée

L'Union soviétique a activement, mais officieusement, soutenu la Corée du Nord dans la guerre contre son voisin du sud. En plus de fournir des armes et du matériel militaire, l'URSS a envoyé des spécialistes militaires et des pilotes pour protéger les sites stratégiques de la Corée du Nord de l'aviation ennemie.

2. L'Union soviétique pour la première fois aux Jeux olympiques

En 1952, pour la première fois de son histoire, l'Union soviétique participe aux Jeux olympiques. Aux XVèmes Jeux d'été à Helsinki, les sportifs soviétiques ont remporté 71 médailles (22 médailles d'or, 30 d'argent et 19 de bronze). Dans le classement officiel par équipes, l’URSS a remporté la 2e place, seulement derrière les États-Unis.

3. Mort de Staline

Les funérailles de Joseph Staline, décédé le 5 mars 1953, ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes. Au cours des cérémonies, une énorme bousculade s'est produite, entraînant la mort de centaines de personnes. Les chiffres exacts restent classifiés.

4. Création du KGB

En 1954, le célèbre Comité pour la sécurité de l'État, « l'épée et le bouclier du Parti communiste », a été créé. Sous son abréviation « KGB », cette agence de sécurité soviétique est devenue internationalement connue et a été associée au pays jusqu'à la toute fin de l'Union soviétique.

5. Lancement de la première centrale nucléaire soviétique

En 1954, la première centrale nucléaire de l'Union soviétique a été inaugurée dans la ville d'Obninsk, à 60 km de Moscou. C’était également la première centrale nucléaire au monde alimentant un réseau commercial existant.

6. Campagne du maïs de Nikita Khrouchtchev

Au milieu des années 50, le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev a lancé une vaste campagne du maïs en URSS. Des récoltes exceptionnelles de cette culture étaient censées résoudre le problème du manque de fourrage pour le bétail. Sans prêter attention au climat ou à la situation, le maïs était planté partout, même dans les champs semés traditionnellement de blé et de seigle. Le résultat de la campagne du maïs en URSS a été une pénurie de viande, de lait et même de pain.

7. Création du pacte de Varsovie

Lorsqu'en 1955, la République fédérale d'Allemagne (RFA, ou Allemagne de l'Ouest) a adhéré à l'OTAN, il s'agissait d'une violation directe de l'accord de Potsdam, selon lequel l'Allemagne devait rester désarmée. Le 9 mai, la RFA est devenue officiellement membre de l'OTAN et cinq jours plus tard seulement, le 14 mai, les pays socialistes ont signé un traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle, généralement appelé « pacte de Varsovie ». Ainsi est née « l'OTAN soviétique ».

8. Début de la déstalinisation et du dégel de Khrouchtchev

Lors de son discours au 20e Congrès du Parti communiste, le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev a dénoncé haut et fort le culte de la personnalité et la dictature de Joseph Staline. Ce fut un tournant dans l'histoire de l'Union soviétique. Le pays a emprunté le chemin de la libéralisation partielle de la vie politique, sociale et culturelle, de l’assouplissement de la censure, de la réhabilitation et de la libération des prisonniers du goulag et a commencé à rechercher une coexistence pacifique avec l’Occident. Le soi-disant dégel de Khrouchtchev avait commencé.

9. Insurrection hongroise

En 1956, un important soulèvement antisoviétique assisté par les services de sécurité occidentaux a éclaté a en Hongrie. Le 1er novembre, le nouveau gouvernement hongrois a déclaré le retrait du pays du pacte de Varsovie. Les troupes et les forces de sécurité soviétiques et hongroises ont immédiatement réagi en réprimant toute résistance à Budapest, ramenant la Hongrie dans l’orbite socialiste.

10. Festival mondial de la jeunesse et des étudiants à Moscou

Le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, qui s'est tenu à Moscou en 1957, a attiré 34 000 personnes de 131 pays. Pendant deux semaines d'été, Moscou a accueilli d'innombrables concerts et spectacles, projections de films, expositions, séminaires scientifiques et culturels, conférences et réunions, concours intellectuels et compétitions sportives. Le festival a permis au peuple soviétique de découvrir les jeans et le rock'n'roll.

11. Lancement du premier satellite

Le 4 octobre 1957, l'Union soviétique a ouvert l'ère de l'exploration spatiale. Le premier satellite artificiel de la Terre a été lancé sur une orbite elliptique terrestre basse. Le vol de 92 jours de Spoutnik 1, comme s'appelait le satellite, a permis aux scientifiques d'étudier la densité de la haute atmosphère, ce qui était impossible auparavant.

12. Affaire Boris Pasternak

Malgré une libéralisation partielle, les autorités soviétiques ne comptaient pas laisser trop de liberté, et Boris Pasternak en a fait les frais. En 1957, lorsqu'il a tenté de publier son roman, Le Docteur Jivago, qui se déroulait pendant la révolution russe, Pasternak a été confronté à une campagne de harcèlement orchestrée contre lui. Publié en Occident, le roman y a été chaleureusement accueilli. En 1958, l'auteur a reçu le prix Nobel de littérature.

13. Première visite d’un dirigeant soviétique aux États-Unis

Le 15 septembre 1959, un dirigeant soviétique a foulé pour la première fois de l’histoire le sol américain. Au cours d'une visite de deux semaines, Nikita Khrouchtchev a visité New York, Los Angeles, Washington, Pittsburgh et San Francisco. Plus de 5 000 journalistes ont rendu compte de sa visite, un record pour l'époque.

14. Stilyagui

LesStilyagui étaient des hipsters, des dandys, des beatniks et des Teddy Boys soviétiques. Ils représentaient le premier groupe de contre-culture de l'URSS. Apolitiques et pleins d’amiration pour la mode américaine, ils aspiraient à porter des marques étrangères et à écouter de la musique occidentale. La société soviétique a mal accueilli les Stilyagui : ils ont été critiqués, tournés en dérision et même régulièrement arrêtés par la police.

