Le jour où les États-Unis ont bombardé l'Union soviétique

Le 8 octobre 1950, la troisième guerre mondiale aurait pu éclater: l'US Air Force a attaqué et bombardé un aérodrome soviétique dans l’Extrême-Orient russe.

Rien n’extraordinaire ne semblait devoir se passer ce 8 octobre 1950 à l’aérodrome soviétique de Soukhaïa Retchka, dans l’Extrême-Orient russe. Malgré la guerre effrénée qui faisait rage en Corée à quelques centaines de kilomètres au sud, personne ne la sentait ici.

Aux côtés des États-Unis, l'Union soviétique était impliquée dans le conflit, mais les Soviétiques se limitaient à fournir des armes et des conseillers militaires aux Nord-Coréens. Les duels aériens entre les pilotes soviétiques dans des MiG-15 et les Américains dans des F-86 dans le ciel coréen n’avaient pas encore commencé.

Il semblait que le personnel de service affecté au 821e Régiment d'aviation de combat à Soukhaïa Retchka n'avait rien à craindre. Cependant, ils avaient complètement tort - la guerre est sortie comme un diable de sa boîte.

Après avoir parcouru en profondeur plus de 100 km en territoire soviétique, deux chasseurs à réaction américains Lockheed P-80 Shooting Star sont apparus au-dessus de Soukhaïa Retchka et ont ouvert le feu.

L'attaque américaine a endommagé six chasseurs soviétiques au sol et en a brûlé un. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes.

Ironie du sort, les avions US ont attaqué des chasseurs américains également, des Bell P-63 Kingcobra qui avaient été donnés à l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre du contrat de prêt-bail.

Le régiment soviétique de l'aérodrome a été pris de court et n'a pas du tout réagi. Ses chasseurs n'étaient pas ravitaillés en carburant et, même s'ils l'avaient été, les Kingcobras à moteur à pistons auraient eu peu de chance de rattraper les Shooting Stars.

Cependant, l'alerte générale a été déclenchée et des informations sur l'attaque ont immédiatement été transmises aux dirigeants à Moscou.

Réponse soviétique

Les dirigeants soviétiques étaient perplexes et ne pouvaient déterminer s'il s'agissait d'une erreur de pilotage ou du début de la troisième guerre mondiale.

L'armée de l'air soviétique était en alerte maximale. De nouveaux avions à réaction MiG-15 ont été rapidement redéployés en Extrême-Orient. Peu après, ils ont été engagés dans la bataille pour la Corée.

Nikolaï Zabeline, un pilote du 821e Régiment d'aviation de chasse, a rappelé : « Après l'attaque, le régiment a été mis en alerte au combat - pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 24 heure sur 24, nous étions assis dans l'avion ou à proximité. Il y avait un sentiment de guerre qui approche... ».

Le lendemain de l'incident, l'Union soviétique a déposé une plainte auprès de l'ONU au sujet de l'attaque américaine sur l'aérodrome.

Erreur des États-Unis

En fait, l'US Air Force n'avait pas prévu d'attaquer le territoire soviétique. Leur cible était un aérodrome nord-coréen près de Chongjin.

En raison d'erreurs de navigation, les deux aéronefs se sont perdus et sont entrés dans l'espace aérien soviétique. Ils ont localisé un aérodrome non identifié et l'ont considéré comme leur objectif. Les grandes étoiles rouges peintes sur les avions ne les ont pas dissuadés, car les Américains pensaient que c’était l’emblème de l’armée de l’air nord-coréenne.

Les premiers doutes sont apparus lorsque les avion ennemis n'ont pas pris feu. Cela signifiait qu'ils n'étaient pas ravitaillés en combustible et n'étaient donc pas prêts pour le combat. Un avion de chasse sans carburant était une chose impensable sur un aérodrome militaire nord-coréen.

Sur le chemin du retour, les pilotes ont repéré une île qu’ils ne s’attendaient pas à voir. Un des pilotes, Alton Quanbeck, a rappelé dans un article écrit pour le Washington Post intitulé Ma Brève Guerre contre la Russie : « Oh, oh, pensais-je, il n'y a pas d'île près de Chongjin ».

Après avoir analysé les données de la base aérienne, les soupçons ont été confirmés : un avion américain avait attaqué un aérodrome soviétique.

Le commandant des pilotes, le major général Earl E. Partridge, a déclaré aux deux pilotes: « Vous obtiendrez soit la Croix du service distingué, soit la cour martiale pour cette mission ».

Excuse américaine

Le 20 octobre, le président américain Harry Truman, prenant la parole à l'ONU, a reconnu sa culpabilité et a déclaré que l'attaque sur le territoire de l'Union soviétique était « le résultat d'une erreur de navigation et d'un mauvais calcul » de la part des pilotes.

Les deux pilotes - Alton Quanbeck et Allen Diefendorf - ont fait face à un tribunal militaire, mais s’en sont bien sortis. Ils ont été réaffectés à des bases au Japon et aux Philippines, respectivement.

La partie soviétique a accepté les excuses, mais ne leur a pas totalement fait confiance et considérait l'attaque comme une provocation.

« Les Américains savaient parfaitement où ils volaient. Ils volaient à 100 kilomètres de notre frontière avec la Corée. Ils l'ont très bien compris. L’histoire des jeunes pilotes égarés a été inventée a posteriori », estime Nikolaï Zabeline.

