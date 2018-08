Boukhanka: сomment un vieux minivan soviétique a été transformé en véhicule de rêve

Vous avez sans doute entendu parler de la Boukhanka - la camionnette que les Russes appellent amicalement « miche de pain » en raison de son aspect grassouillet. Mais les gars de la chaîne YouTube iling Show voulaient quelque chose d'un peu plus menaçant de la part d'un véhicule UAZ. Voici sa renaissance, et faites défiler vers le bas pour la vidéo du dernier essai routier !

Tout d'abord, précisons que les boukhankas sont les minivans préférés des Russes. Ils ont été lancés par UAZ en 1965 et, étonnamment, restent toujours très prisés aujourd'hui. L'UAZ-452 a été utilisé par tous les différents services de secours de Russie, y compris comme ambulance, à un moment ou à un autre.

Les organisateurs du show ont décidé de transformer le traditionnel boukhanka en The Baton (ou « baguette de pain » en russe). Le plus dur a été, sans aucun doute, la suspension. Il n'y avait littéralement aucun espace pour déplacer les éléments plus bas que là ou ils se trouvaient déjà.

« Habituellement, ces voitures sont transformées en quelque chose de grand et tout-terrain, avec des pneus de grande qualité et ainsi de suite. Et ça doit être cool de patauger dans la boue, mais ce n'est pas de ça que parle notre chaîne, rit le présentateur. Notre véhicule urbain sera puissant et pourra rouler jusqu'à un croisement, faire une bonne accélération et s'élancer au loin ».

Et si le conducteur est fatigué, le minivan contient un canapé en velours massif et confortable pour piquer un somme.

Le choix du moteur était simple: un 1JZ, emprunté à une BMW Série 5, qui avait elle-même un moteur différent, remplacé par le précédent propriétaire. Ensuite, l'armature du cadre a été testée, ce qui a entraîné l'installation d'un sous-cadre Toyota Crown Athlete-V.

Le premier test du nouveau châssis a été effectué en janvier 2018, mais après cela, l'ensemble du concept a été radicalement repensé. On a décidé d'utiliser la Toyota Crown comme base complète pour l'UAZ-452 remodelé.

Le moteur est maintenant à l'avant, là où se trouvent les sièges du conducteur et du passager. Le conducteur actuel sera maintenant assis quelque part au centre, à côté de la porte du milieu. Pas un très bon angle de vue du tout. Mais cela n'a pas empêché les gars du show d'emmener The Baton lors d'une session de glisse hivernale.

L'extérieur est, bien sûr, impressionnant. Le vert plutôt laid a laissé la place à un noir chic, avec une belle bande rouge et un aileron sur le dos. Juste au cas où...

Conduire The Baton assis au milieu s'est avéré être un cauchemar, mais c'est ce que font ces YouTubers fous : créer des projets absurdes et rendre la vie généralement inconfortable. Ils défient même les téléspectateurs de leur envoyer des idées folles sur la façon de faire des travaux personnalisés fous et sans dépenser un rond pour transformer de fond en comble de vieux classiques.

Voici une vidéo. Oui, c'est en russe, mais faites-le défiler pour voir comment cette machine gère un défi tout-terrain !

Deux aventuriers russes viennent de boucler l'étape africaine de leur périple autour du monde à bord d'un minivan UAZ vintage. Voici leurs expériences, avec des photographies à couper le souffle.

