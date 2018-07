Photographies inédites de la famille impériale russe des Romanov

Des photographies réalisées par les proches du dernier tsar de Russie ont permis de capturer son quotidien, loin des tourments de son règne, qui a connu la guerre russo-japonaise, le carnage de la Première Guerre mondiale, des manifestations et révoltes de masse et qui s’est achevé à l’occasion de la sanglante Révolution russe.

Malgré les événements tragiques survenus au crépuscule de la Russie impériale, force est de l’admettre, cela reste une période passionnante. Un centre d’exposition de Saint-Pétersbourg a ainsi rassemblé 150 rares et fascinantes photographies d’archives datant du début du XXe siècle et prises par les photographes impériaux et la famille Romanov elle-même.

Le tsarévitch Alexis Nikolaïevitch, 1911 / Archives photographiques et cinématographiques d’État de Russie

Les grandes-duchesses Olga, Tatiana, Maria et Anastasia, filles de Nicolas II, Tsarskoïe Selo, 1903 / Photographie de K. E. von Ghan & Co. Archives photographiques et cinématographiques d’État de Russie

L’empereur Nicolas II et des grands-ducs portent le cercueil renfermant les saintes reliques de Séraphin de Sarov, 17-20 juillet 1903 / Photographie de K. E. von Ghan & Co. Archives photographiques et cinématographiques d’État de Russie

Le tsarévitch Nicolas Alexandrovitch (futur Nicolas II) et sa fiancée, la princesse Alix de Hesse-Darmstadt (future Alexandra Fiodorovna), Cobourg, 20 avril 1894. / Archives photographiques et cinématographiques d’État de Russie

L’impératrice Maria Fiodorovna (mère de Nicolas II) et ses enfants, Saint-Pétersbourg, début 1890 / S. L. Levitski. Archives photographiques et cinématographiques d’État de Russie

La famille impériale et des proches sur le pont du yacht Standart assistant à des jeux auxquels participe l’équipage, îles finlandaises, 1907 / Photographie de K. E. von Ghan & Co. Archives d’État de la Marine de Russie

La vedette impériale Peterhof avec le tsar Nicolas II et sa famille à bord, au palais de Peterhof. L’empereur reçoit le rapport du ministre de la Marine, I. K. Grigorovitch, 1914 / K. K. Boulla. Archives d’État de la Marine de Russie

Nicolas II et Alexandra Fiodorovna sur le toit du grand palais du Kremlin, Moscou, 1903 / Archives photographiques et cinématographiques d’État de Russie

Jouant au jeu des Oies-cygnes, îles finlandaises, 1911 / Archives photographiques et cinématographiques d’État de Russie

Tir à la corde, îles finlandaises, 1911 / Archives photographiques et cinématographiques d’État de Russie

Nicolas II dans son bureau, 1900 / Archives photographiques et cinématographiques d’État de Russie

La parade de la garnison militaire de Moscou, 1903 / M. Grebnev. Archives photographiques et cinématographiques d’État de Russie

Repos en plein air, îles finlandaises, 1911 / Archives photographiques et cinématographiques d’État de Russie

L’empereur Nicolas II, années 1900 / Archives photographiques et cinématographiques d’État de Russie

Admirez plus de photographies inédites de la famille impériale lors de l’exposition du Centre d’exposition Rosphoto, à Saint-Pétersbourg. Ces clichés resteront accessibles jusque mi-septembre.

Il vous est également possible de consulter l’une de nos autres galeries photographiques portant sur les Romanov, comme celle-ci, dévoilant un autre visage de la famille impériale.

