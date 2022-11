Gâteau Pantcho: un favori culinaire des grands-mères russes

Il s’agit du gâteau le plus simple que vous puissiez imaginer. Le Pantcho a une caractéristique rustique et familiale qui ravit presque tout le monde.

La production de masse du gâteau Pantcho n’a commencé qu’au début des années 2000, et il est rapidement devenu un succès de pâtisserie en Russie. Créé et produit par la société de boulangerie moscovite Fili-Baker, il garde sa recette originale secrète. L’on dit toutefois qu’il est basé sur des recettes de gâteaux populaires de grand-mères et de mères russes, combinant leurs meilleures idées culinaires.

Getty Images

Le gâteau Pantcho est composé de délicates génoises au chocolat et à la vanille qui sont assemblées avec une crème très légère. Comme vous l’avez probablement déjà appris, les Russes et la crème aigre sont inséparables, par conséquent, ce gâteau n’est pas épargné par cet ingrédient. La façon dont ce gâteau est préparé est unique, ce qui rend nos génoises moelleuses et de texture délicate. Enfin, de minuscules morceaux d’ananas lui accordent une touche singulière.

Vassilissa Malinka

Ingrédients pour les génoises :

400g de crème aigre

1 tasse et demie de sucre

2 tasses de farine

2 œufs

2 cuillères à soupe de cacao en poudre

1 cuillère à café de bicarbonate de soude

½ cuillère à café de sel

½ cuillère à café d’extrait de vanille

Préparation :

Préchauffez le four à 170°C. Préparez des moules allant au four en les vaporisant d’huile végétale.

Dans un saladier, mélangez la crème aigre, les œufs et le sucre. Battez à vitesse moyenne pendant environ 5 minutes.

Vassilissa Malinka

Dans un autre saladier, mélangez la farine, le bicarbonate de soude et le sel.

Vassilissa Malinka

Une fois que le mélange de crème aigre est mousseux, incorporez délicatement le mélange sec avec un fouet.

Vassilissa Malinka

Divisez la pâte en 2 parties égales et mélangez la poudre de cacao dans l’une et l’extrait de vanille dans la seconde.

Vassilissa Malinka

Transférez la pâte dans les moules et cuisez-la environ 40 minutes. Réfrigérez-la avant de démouler.

Vassilissa Malinka

Ingrédients pour la crème :

100g de chantilly

400g de crème aigre

100g de sucre

50g de chocolat

Préparation :

Dans un saladier, fouettez votre chantilly froide jusqu’à consistance ferme. Ajoutez la crème aigre avec le sucre et continuez à fouetter pendant 1 à 2 minutes.

Prélevez une petite portion de crème et ajoutez-y le chocolat fondu. Ce sera votre glaçage.

Ingrédients pour servir :

1 boîte d’ananas

Assemblage :

Coupez vos ananas en petits cubes. Conservez le jus.

Vassilissa Malinka

Coupez le biscuit vanille en deux couches. Placez la couche inférieure sur votre plaque de montage. Coupez l’autre couche en cubes de 2-3 cm.

Vassilissa Malinka

Coupez le biscuit au chocolat en cubes de 2-3 cm. Les cubes ne doivent pas nécessairement être uniformes.

Vassilissa Malinka

Utilisez du jus d’ananas pour saturer la couche inférieure de vanille. Étalez environ 3 cuillères à soupe pleines de crème sur le dessus du biscuit du bas. Garnissez de dés d’ananas.

Vassilissa Malinka

En alternant biscuit vanille et chocolat, recouvrez les dés de crème et déposez sur la couche inférieure. Saupoudrez ensuite d’un peu plus d’ananas et répétez cette étape jusqu’à ce que votre gâteau ressemble à une pyramide.

Vassilissa Malinka

Vassilissa Malinka

Couvrez l’extérieur du gâteau avec le reste de la crème, puis utilisez une cuillère pour couvrir le dessus du gâteau avec du glaçage au chocolat.

Vassilissa Malinka

Laissez le gâteau au réfrigérateur pendant au moins 2 heures.

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, retrouvez notre recette d’un gâteau soviétique ressemblant à un échiquier.

