Les pozy, ce plat devenu patrimoine gastronomique de Bouriatie (recette)

Les pozy, un plat traditionnel de la République de Bouriatie, sur la rive orientale du Baïkal, nécessite exactement 33 pincées pour être préparé. Et il y a une raison particulière à cela.

Les origines des pozy, ou comme on les appelle aussi bouzy ou bououz, remontent à 400 ans. L'histoire raconte que le chef des lamas tibétains a invité les Bouriates chez lui afin de les initier au bouddhisme, et les a régalés de ce mets constitué de viande enveloppée dans de la pâte.

Ces sortes de ravioles arboraient un petit trou à leur sommet, autour duquel 33 pincées étaient réalisées. Pourquoi 33 ? C'était le nombre exact de plis dans les vêtements des prêtres tibétains.

Après cette visite aux lamas, les Bouriates ont ordonné de préparer les bоuzy (ultérieurement nommés dans leur région pozy) exactement de la même manière qu'ils l’étaient par les moines tibétains. La viande de cinq animaux devait être utilisée pour le hachis – chameau, mouton, chèvre, cheval et vache. Du lard, des oignons sauvages et de l'ail étaient également ajoutés à la viande hachée. Cet ensemble d'ingrédients est considéré comme la recette originelle, qui se transmet de génération en génération.

De nos jours, les pozy incarnent la sagesse du peuple bouriate. Lorsque leurs lointains ancêtres ont élaboré ce plat, ils se sont inspirés de la yourte. Au centre de cette habitation traditionnelle de forme ronde, l’on trouvait en effet un foyer, et la fumée sortait par un trou dans le toit. Malgré sa simplicité, la yourte est astucieusement aménagée : en hiver, il fait chaud à l’intérieur, tandis qu’en été, l’air y est remarquablement frais.

Les pozy bouriates sont devenus un succès séculaire. Lorsque l'on apprend que ce plat sera cuisiné pour une fête, personne n'ose manquer cette dernière. De plus, il est tellement adoré par les habitants de la République de Bouriatie qu'il existe des poèmes, des festivals, ou encore des films qui lui sont consacrés. Les pozy ont même leur propre hymne, un monument et un prix annuel, créé par l'association des restaurateurs d'Oulan-Oudé, la capitale de la République.

Essayons donc de cuisiner ce plat de viande bouriate, qui ressemble fortement aux khinkali ou aux manty par son aspect et sa recette. Il est également préparé avec de la pâte sans levain, utilisée pour envelopper le hachis.

Ingrédients pour 8 portions (soit 24 pozy) :

Pour la pâte :

Eau bouillante – 150ml

Farine – 500g

Œuf – 1 pièce

Sel – 1g

Pour la garniture :

Veau – 500-700g

Lard – 30-50g

Oignons – 1-2 unités

Ail – à votre convenance

Sel – à votre convenance

Mélange de poivres – à votre convenance

Eau – ½ tasse

Persil ou coriandre

Préparation :

Pour commencer, nous allons préparer la pâte, car elle doit reposer 30 minutes avant que nous commencions à la travailler. Tamisez toute la farine dans un saladier.

Il faut ensuite réaliser un petit puits et y verser l'eau, avant d'ajouter l’œuf et la pincée de sel.

Mélangez soigneusement et méticuleusement la pâte avec vos mains jusqu'à ce qu’elle se transforme en une boule élastique – mais ne la rendez pas trop serrée. Enveloppez-la dans du film alimentaire pour 30 minutes.

Pendant que la pâte repose, nous allons préparer la garniture. À cet effet, on dit que la viande doit toujours être coupée en dés avec un couteau, et non passée dans un hachoir. Cependant, je n'ai pas de couteaux aussi tranchants à la maison, alors j'ai utilisé de la viande hachée.

Coupez les oignons en petits cubes et placez-les dans un bol avec la viande hachée. Assaisonnez les ingrédients avec les épices et le sel.

N'oublions pas le lard. Il doit être complètement congelé, pour que nous puissions le râper finement. Ajoutez un peu d'eau ou de bouillon – pour la jutosité.

Ensuite, la farce doit être soigneusement mélangée avec une cuillère pour obtenir une masse de viande homogène. La farce pour les pozy est alors prête.

Il est maintenant temps de façonner les pozy. Tout d'abord, divisez la pâte en plusieurs petites boules. Une portion supplémentaire de farine peut être utilisée, si nécessaire.

Chaque boule doit être roulée en une galette plate, mais le milieu doit être légèrement plus dense, et les bords plus fins. La taille approximative des pozy finis est de 5-8cm.

Mettez 50-70 grammes de viande hachée au centre de chaque galette. Avec le pouce et l'index, moulez la pâte en réalisant des pincements qui se chevauchent et en laissant un petit trou au milieu, par lequel la vapeur sortira. Façonnez les pozy de cette façon l'un après l'autre.

Pour la cuisson des pozy, j'ai utilisé un cuiseur vapeur ordinaire, cela prend environ 15 minutes.

Nos pozy sont prêts ! Ils peuvent être garnis de persil ou de coriandre, et accompagnés de sauce tomate ou de crème aigre.

Priatnovo appetita !

