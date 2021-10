Cinq souvenirs gastronomiques de la taïga à acheter en Extrême-Orient russe

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cet automne à Vladivostok, dans le cadre de l’annuel Taigafest (« festival de la taïga »), se déroule la foire « Fabriqué dans le Primorié », du nom de cette région extrême-orientale russe, à l’occasion de laquelle les fabricants locaux présentent leurs produits issus des forêts de l’Oussouri. Nous avons sélectionné les plus insolites et les plus appétissants d’entre eux.

Miel à base de bois de renne

La région du Primorié est l'un des territoires les plus mellifères du pays. Plusieurs types de tilleul poussent sur ces terres. Chacun d'entre eux fleurit à tour de rôle, c'est pourquoi la saison de récolte du miel est ici anormalement longue. En plus du miel de tilleul, on y fabrique du miel de sarrasin, du miel de fleurs, du miel de propolis et même du miel à la gelée royale. Néanmoins, le plus inhabituel est le miel à base de bois de velours, c'est-à-dire avec des bois de rennes pendant leur croissance active – à ce moment-là ils ne sont pas encore ossifiés et consistent en un tissu cartilagineux saturé du sang de l’animal. Des microéléments, des substances biologiquement actives et des hormones au pouvoir biostimulant s'y accumulent au printemps.

Pignons de pin

Les scientifiques appellent le cèdre qui pousse dans le sud de l'Extrême-Orient, le « pin de Corée » ou « cèdre coréen ». Cet arbre peut atteindre jusqu'à 50 mètres de hauteur avec un tronc de 2 mètres de diamètre, tandis que sa longévité peut dépasser les 500 ans. Les pignons de cèdres locaux sont doux, très savoureux, et riches en calories, ainsi qu’en microéléments. Ils sont consommées crus, ajoutés aux salades et aux desserts, et de délicieuses teintures peuvent être préparées sur leur base. L'automne est le moment idéal pour en faire des réserves.

Kiwaï

À la mi-septembre, la saison du kiwaï, ou kiwi de Sibérie, commence dans la région du Primorié. Il s’agit de fruits juteux, avec un léger arrière-goût d'acidité d'ananas et un arôme délicat. Leur proche parent est le kiwi, mais les fruits de l'Actinidia arguta sont de plus petite taille. En ce qui concerne la quantité de vitamine C, un kiwaï vaut toutefois 3 à 4 kiwis. À partir de ce produit, vous pouvez faire de la confiture, du sorbet, des compotes, des boissons et du vin, ou le déguster seul.

Confiture de baies d'églantier « de mer »

L'églantier « de mer », plus connu en français sous le nom de rosier rugueux, est qualifié de superaliment russe pour sa teneur en vitamine C. Cette plante est désignée comme « marine » car elle pousse sur le littoral en Extrême-Orient russe. Elle est utilisée pour la fabrication de compléments alimentaires et de délicieuses confitures. Un pot de cette dernière vous remontera assurément le moral par une froide soirée d'hiver.

Sirops de plantes sauvages et de créatures marines

Les habitants de l'Extrême-Orient russe ont appris à utiliser des herbes, des champignons et des fruits de mer pour la fabrication de sirops et de baumes renforçant le système immunitaire. La société Limonnik (« citronnelle » en russe) opère ici depuis 1987, et dans la gamme de ses produits, vous pouvez trouver des baumes à base de ginseng, d'éleuthérocoque, de topinambour, de champignon chaga et, bien sûr, de citronnelle. Les bois de renne et les oursins sont également utilisés.

