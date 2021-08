Pourquoi la célèbre salade «Russian wegde» n’a de russe que le nom

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Imaginez un quart de tête de laitue iceberg, du bacon frit croustillant, des tomates coupées en dés et une sauce qui imprègne la laitue au moment où vous la coupez. (Nous espérons que vous n'avez pas trop faim en lisant ces lignes !) C'est la « Russian wegde salad », célèbre aux États-Unis. Mais pourquoi les gens la qualifient-ils « russe » ?

Eh bien, apparemment, tout tourne autour de la sauce souvent utilisée pour cette salade - dite « russe ». En fait, il s'agit d'une sauce américaine savoureuse, à base de mayonnaise et de ketchup. Mais nous pouvons affirmer sans crainte que ni l'un ni l'autre n'a été inventé en Russie !

Cette sauce « russe » a été mentionnée pour la première fois en 1910 dans des sources américaines. Elle aurait été inventée par un Américain du nom de James E. Colburn, qui la vendait dans son magasin du New Hampshire. Plusieurs années plus tard, la vinaigrette « russe » de Colburn, ainsi que la mayonnaise Colburn, étaient largement distribuées par J.Wesley Colburn, le propriétaire de l'époque, aux hôtels et aux détaillants. Cette sauce « russe » populaire est devenue un substitut au vinaigre pour servir des tomates et des asperges.

Selon une des versions, la vinaigrette « russe » tire son nom du caviar, qui était probablement ajouté à la sauce. Une autre version dit qu'elle fait référence à l'amour des Russes pour les cornichons qui sont également généralement mangés avec cette sauce. Cela semble déjà plus proche de la vérité, du moins pour les Russes.

Mais qu’elle soit russe ou non, n'oubliez pas d'ajouter du relish aux cornichons, des petits piments forts, du raifort et de la ciboulette à votre sauce « russe » dans votre « Russian wegde salad ». Bon appétit !

