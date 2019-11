Plongez dans un conte de fées avec ce gâteau inspiré du folklore russe

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Avant la Seconde Guerre mondiale, les gâteaux n'étaient pas perçus comme un dessert en Union soviétique. Les premiers livres de cuisine ne contenaient que des recettes de gâteaux à base de biscuits ou de fromage blanc. Le mot « dessert » désigne principalement des gelées, des fruits cuits au four, des tartes ou des crêpes. Tout cela a évolué dans les années 50, lorsque l'industrie de la confiserie a connu un développement effréné, produisant toutes sortes de gâteaux : éponges, petites pâtisseries et gâteaux à base de gaufres. Ces gâteaux sont rapidement devenus un attribut indispensable de l’heure du thé, et l’un des gâteaux les plus populaires de cette époque s’appelle Skazka (« conte de fées »).

Le nom vient de la forme élaborée du gâteau. Au fil des ans, Skazka a été façonné comme une bûche ou un rouleau décoré avec de la crème sous diverses formes telles que des roses, des champignons, des pétales et des fleurs. La décoration du gâteau est censée représenter une prairie colorée, comme si elle était tirée d’un conte de fées.

Outre son apparence, tout le monde adorait ce gâteau pour sa texture extrêmement délicate, son goût et bien sûr sa crème au beurre légère et délicate. La bonne nouvelle, c’est qu'il ne vous faudra qu'une heure et demie pour le préparer !

Ingrédients pour le gâteau Skazka :

120g de farine

120g de sucre

4 œufs

Sel

Vanille

Ingrédients pour le sirop :

100g de sucre

115g d'eau

1 cuillère à soupe de cognac

Ingrédients pour la crème au beurre :

200g de beurre ramolli

150g de sucre

125g de lait

2 jaunes d'œuf

1 cuillère à soupe de cognac

Vanille

1 cuillère à soupe de cacao en poudre

1 cuillère à café de jus d'épinards (ou une goutte de colorant vert)

1 cuillère à café de confiture de framboise (ou une goutte de colorant rouge)

Préparation :

Chauffez votre four à 180°C et préparez votre moule en le vaporisant d'huile.

Séparez vos œufs en jaunes et blancs. Dans un bol avec des jaunes, ajoutez environ 2/3 de votre sucre (80 g) et une goutte d’extrait de vanille, fouettez le mélange jusqu’à ce qu’il soit épais et de couleur claire.

Dans un bol, battre les blancs d'œufs avec le reste du sucre (40g) jusqu'à l'obtention d'un mélange mousseux et ferme.

Incorporer délicatement votre mélange de jaune d'œuf dans les blancs d'œufs jusqu'à homogénéité. Maintenant, tamisez votre farine avec du sel et incorporez également. Transférer la pâte préparée dans un moule graissé et mettre au four. Cuire au four pendant 40 minutes ou jusqu'à ce que le test du cure-dent fonctionne et qu’il en ressorte propre. Laisser refroidir complètement avant de démouler.

Préparez le sirop. Dans un petit pot, ajouter votre eau et le sucre. Portez le liquide à ébullition et retirez du feu. Laissez refroidir à température ambiante et assurez-vous que tout le sucre soit dissous avant d'ajouter le cognac.

Préparez la crème au beurre. Dans un bol à mixer, mélanger le beurre puis le battre jusqu'à obtenir une couleur claire. Dans un bol séparé, mélangez votre lait, 2 jaunes d'œuf et le sucre, puis filtrez le mélange dans une casserole. Placez la casserole sur feu moyen et amenez progressivement à ébullition en fouettant constamment. Laisser mijoter pendant 2 minutes puis retirer du feu. Laissez refroidir jusqu’à la température ambiante.

Ajouter lentement le mélange cuit au beurre en fouettant. Votre crème au beurre doit être légère et fondante.

Séparez la crème au beurre en deux parties égales et mélangez une partie avec la poudre de cacao jusqu'à ce qu'elle soit lisse.

Prenez votre gâteau-éponge et coupez les côtés croustillants de couleur plus foncée. Mélangez ces restes dans un robot ménager jusqu'à obtenir de très fines miettes. Couper l'éponge en trois couches horizontales. La partie supérieure de votre éponge deviendra la partie inférieure du gâteau, car elle est plus grande.

Commencez à assembler le gâteau. Prenez la couche inférieure et imbibez-la avec votre sirop.

Ensuite, étaler un peu de crème au beurre (pas celle au chocolat) sur le dessus. Répétez cette opération avec une autre couche, puis placez la troisième couche sur le dessus et faites-la tremper dans du sirop.

Utilisez votre crème au beurre au chocolat pour couvrir l'extérieur de la bûche. Couvrez les côtés de la bûche avec les miettes que vous venez de mélanger.

Utilisez le reste de votre crème au beurre blanche : divisez-la en deux et mélangez-en une partie avec de la confiture de framboise et l'autre avec du jus d'épinards. Bien mélanger jusqu'à ce que la crème au beurre soit uniforme.

Utilisez vos restes de crème au beurre pour réaliser les feuilles, les fleurs et autres formes amusantes. Laissez le gâteau reposer au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes.

