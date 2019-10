Où savourer des pâtisseries raw vegan à Moscou?

Les desserts crus sont la nouvelle tendance à Moscou, et même les restaurants plus traditionnels s’y collent. Voici les meilleurs endroits de la capitale où vous pourrez savourer des gâteaux crus faits maison, sans gluten ou autre mystérieux ingrédients.

Tout ne pekout (« Ici, on ne cuit pas »)

Le + du menu : gâteau au chocolat et au cassis (290 roubles, 4,1€) et tartelette à l’orange et au chocolat (200 roubles, 2,8€).

Où : Rue Pokrovka, 4

Le nom de cette pâtisserie est éloquent. Vous ne trouvez rien de cuit au menu, qui se compose de gâteaux, pâtisseries et barres chocolatées. Ces desserts ont un mélange de base d’amandes et de sarrasin avec différentes garnitures : pâtes de myrtilles, de mangue, de framboise, de cacao ou de noix. Le sucre traditionnel est quant à lui remplacé pas du sirop d’artichaut de Jérusalem. Vous pouvez également commander un bon café au lait de vache ou au lait végétal.

42 coffee shop

Le + du menu : du Medovik (un gâteau russe au miel, mais sans miel. 120 roubles, 1,7€).

Où : Rue Malaïa Bronnaïa, 28

Ce café healthy se trouve aux étangs du Patriarche, le quartier gastronomique de Moscou. Pour confectionner leurs pâtisseries, la farine est remplacée par de la banane séchée et le lait de vache par de la crème de coco. Ils proposent même une version crue des cheesecakes russes traditionnels (les syrniki) à base de noix de cajou et d’érythriol (un édulcorant naturel) à la place du sucre. Venez donc y découvrir une salade caprese (tomates et fromage de noix de cajou) ou des rouleaux de printemps aux légumes !

SML

Le + du menu : confiseries crues à base de noix de cajou et de dattes (50 roubles, 0,7€), gâteau à la menthe (400 roubles, 5,6€).

Où : Boulevard Sadovaïa-Koudrinskaïa, 32, bât. 2

Ce café propose également des desserts végans aux étangs du Patriarche. Au menu, autant de desserts cuisinés que « crusinés ». Chez SML, les desserts sont très appétissants et en grand nombre. Vous pourrez notamment commander de la glace à la banane et des barres aux cacahuètes. En plus des pâtisseries et des cafés : des soupes, des salades et des tartines sont au menu.

Green Corner

Le + du menu : glace à la noix de coco nappée de caramel (200 roubles, 2,8€), « Lait d’oiseau », gâteau à la noix de cajou (350 roubles, 4,9€).

Où : Rue Krasnaïa Presnaïa, 13

Vous trouverez ici le plus large éventail de chocolats faits maison à Moscou ! Fraise, orange, citron, lavande, banane, le tout sans sucre ni arômes artificiels. Les visiteurs ne résisteront pas au gâteau au chocolat vert et aux dattes, au « Napoléon » à la banane et à la crème de coco ou encore à la barre à la noix de coco crue enrobée de chocolat. Vous pourrez aussi vous réchauffer avec des boissons chaudes à base de café, de thé, gingembre ou curcuma.

Vkous & Tsvet (« Goût & Couleur »)

Le + du menu : tarte aux pommes (370 roubles, 5,2€) et brownie à la crème d’avocat (350 roubles, 4,9€).

Où : Rue Bolchaïa Novodmitrovskaïa, 36, bât. 6

En plus de desserts sains, ce lieu est un centre de yoga et de bien-être. La spécialité sont les truffes au chocolat farcies à la caroube, au gingembre, à la menthe et aux fruits séchés. Elles sont un délicieux moyen de recharger vos batteries. Le dessert le plus surprenant est certainement une tarte aux pommes crue. Qu’est-ce qui la différencie d’une tarte aux pommes traditionnelle ? Celle-ci contient aussi de la banane, de la poire et de l’épinard lui conférant une jolie couleur verte.

Avocado

Le + du menu : roulés de graines de pavot aux noisettes et à la prune, sans sucres ajoutés (310 roubles, 4,4€) et gâteau de noix aux dattes et amandes (390 roubles, 5,5€).

Où : Boulevard Tchistoproudny, 12, bât. 2

Il s’agit de l’un des cafés raw végan les plus populaires de Moscou, la nourriture y est tout simplement délicieuse. Il y a un menu pour le petit-déjeuner et un second pour le déjeuner, ainsi qu’un large choix de desserts. Pour la préparation des pâtisseries crues, le café utilise des flocons d’avoine, de la farine de sarrasin verte et des noix. Notez qu’Avocado propose aussi des desserts à base de farine traditionnelle. Faites donc attention à ne pas confondre le cuit et le cru.

RAW-Coffee & BotaniaFood

Le + du menu : dessert épicé à l’orange (335 roubles, 4,7€) et gâteau au mascarpone de myrtilles (375 roubles, 5,3€).

Où : Rue Friedrich Engels, 23, bât. 4

Dans ce petit café d’angle vous pouvez non seulement boire un savoureux café naturel et goûter les desserts de BotaniaFood, qui prépare des desserts pour plusieurs établissements à Moscou. Le menu offre peu de choix, mais vous repartirez assurément rassasié !

Dans cet autre article, retrouvez la recette de six plats russes végétariens on ne peut plus délicieux !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.