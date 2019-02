La cuisine russe vue par les étrangers: l'Italien Mirko Dzago prépare «sa» salade Olivier

Mirko Dzago vit et travaille à Moscou depuis près de 20 ans. Pendant ce temps, il est devenu le chef italien le plus célèbre de Russie. Il a partagé avec nous une recette inhabituelle de «salade russe» enveloppée dans des tranches de saumon.

Depuis sa plus tendre enfance, Mirko Zago aime expérimenter avec les saveurs – en combinant sucré et salé et des produits inhabituels, il obtient quelque chose de nouveau. À 15 ans, il a obtenu un emploi de plongeur dans un restaurant et à 18 ans, il a quitté le lycée et a commencé à travailler en cuisine. Ainsi a commencé sa carrière de cuisinier. En 2001, il a été invité au restaurant moscovite Syr, où il était chef jusqu'à la fermeture récente de l'établissement.

Service de presse Service de presse

Aujourd'hui, Dzago est le chef de la marque des restaurants Aist BRO&N à Moscou et La Fabbrica à Rostov-sur-le-Don. Dans un proche avenir, un établissement ouvrira au-delà du cercle polaire arctique, à Mourmansk.

« Pour moi, la cuisine moderne, c’est un tout nouveau regard sur les recettes italiennes classiques. J'essaie de les rendre plus légères, plus saines et plus marquées au niveau gustatif », a déclaré le chef de Russia Beyond.

>>> Salade à la russe digne d’une table festive: l’Olivier revisitée par le Français Régis Triguel

La Fabbrica La Fabbrica

Dzago expérimente également avec la cuisine russe ; il est tombé amoureux des « soupes, des marinades, des raviolis, des boulettes de viande et de la solianka». « Mais par-dessus tout, j'aime la soupe froide okrochka et une boisson incroyable : le kvas », a-t-il noté.

Avec Russia Beyond, le chef a partagé sa vision de la célèbre salade russe Olivier.

«Salade Russe»: Olivier au saumon et aux pommes

La Fabbrica La Fabbrica

Ingrédients :

pommes de terre - 30 gr

carottes - 20 gr

œuf - 40 gr

pomme verte - 30 gr

huile d'olive - 2 gr

concombre frais - 20 gr

concombre salé - 20 gr

mayonnaise maison - 10 gr

pois verts -10 gr

saumon légèrement salé - 40 gr

sauce à la betterave -10 gr

caviar rouge - 5 gr

meringue - 5 gr

sel - 1 gr

poivre - 1 gr

Méthode de préparation :

Faites bouillir les légumes (pommes de terre, carottes), coupez-les en cubes moyens, mélangez-les avec l'œuf, la pomme verte, les tranches de concombre et les pois verts, assaisonnez le tout avec de la mayonnaise et de l'huile d'olive. Mettre dans un plat, envelopper avec du saumon légèrement salé. Servir avec la sauce à la betterave, garnir de caviar rouge et saupoudrer de chapelure à base de meringue.

La Fabbrica La Fabbrica

Dans notre série « La cuisine russe vue par les étrangers », Russia Beyond s'assoit avec les plus brillants chefs étrangers de Moscou pour parler de gastronomie et offrir à nos lecteurs une recette russe dans leur propre interprétation originale, que vous pouvez facilement faire chez vous !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.