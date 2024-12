Comment Napoléon a failli servir dans l’armée impériale russe

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie L’abonnement est gratuit, toutefois, dans certains pays l’application ne fonctionne pas sans VPN.

Soudain, une occasion de tout changer s’est cependant présentée à lui. La Russie, alors en guerre contre l’Empire ottoman, commençait à recruter des officiers étrangers.

L’armée russe payait bien. Il était possible, après s’être distingué sur le champ de bataille, d’y gravir les échelons de carrière.

C’est pourquoi, lorsqu’au début de l’année 1788 est arrivé à Livourne le général russe Ivan Zaborovski, engagé dans le recrutement de volontaires, Bonaparte s’est immédiatement adressé à lui.

Toutefois, il y avait un « mais » : dans l’armée russe, les étrangers étaient acceptés avec une réduction de leur grade. Or, l’ambitieux Corse aspirait à devenir immédiatement capitaine.

Bonaparte a alors obtenu un entretien personnel avec Zaborovski, mais la conversation n’a débouché sur rien. Le général russe ne comprenait pas pourquoi il devrait faire une exception pour un sous-lieutenant.

Furieux, Bonaparte a quitté la salle en disant : « Je vais aller dans l’armée prussienne. Le roi de Prusse me donnera le rang de capitaine ! ».

Néanmoins, il ne s’est jamais rendu en Prusse à ces fins. Bientôt, la Révolution française a en effet débuté, portant Napoléon au sommet du pouvoir.

