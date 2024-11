Pourquoi jadis les Russes ne célébraient-ils pas leur anniversaire?

Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

En ce jour, il était de coutume d’aller le matin à l’église et de se commuer. Le soir, une table festive était dressée à la maison et l’on invitait les voisins à goûter aux tourtes.

Les tsars et la noblesse avaient pour coutume, le jour de cette fête, d’envoyer des tourtes et des pains en leur nom – la tradition voulait que le jour de l’ange l’on mange des produits à base de farine et que l'on en offre à ses proches.

Toutefois, ce que l’on vient de mentionner n’était valable que pour les personnes aisées. Les paysans célébraient rarement le jour du prénom – personne ne les exemptait du travail à cette occasion.

Le Baptême Akim Karneïev Akim Karneïev

Les premiers à célébrer l’anniversaire de la naissance ont été, sans surprise, les tsars. Ainsi, Pierre le Grand fêtait chaque année son anniversaire, qui tombait le 30 mai, et n’accordait pas cette même importance au jour de l’ange.

Après l’arrivée des bolcheviks au pouvoir, le jour de l’ange, tout comme la religion en général, ont été bannis. Toutefois, sous l’URSS, ont fait apparition le registre d'état civil, les actes de naissance et les passeports, il est donc devenu impossible d'ignorer la date de sa naissance.

Et pourtant, même en Union soviétique, réunis autour d’une table festive, l’on a continué à chanter une chanson prérévolutionnaire disant « À l’occasion du jour du prénom, l’on a cuit un karavaï [pain traditionnel] » et renvoyant à l’époque où le jour de l’ange était célébré et non celui de la naissance. Vous pouvez l’entendre même aujourd’hui.

Dans cet autre article, nous vous expliquons pourquoi les Russes étaient endettés jusqu’au cou au temps des tsars.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.