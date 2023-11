Comment expliquer que les Russes se tirent les oreilles le jour de leur anniversaire?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À n’importe quel anniversaire, il y aura un ami ou un parent qui, à un moment donné, décide de « tirer les oreilles » du héros (ou de l’héroïne) du jour, surtout s’il s’agit d’un enfant. Ainsi, dit-on, le malheureux est « aidé à grandir en le tirant vers le haut ».

Il existe également une version païenne de l’origine de cette tradition. Selon celle-ci, les ancêtres préchrétiens croyaient qu’au moment de la naissance, le bébé passait du monde des morts au monde des vivants. C’est ce jour-là que la personne née était aussi sans défense que possible contre les forces d’un autre monde, et ce n’est qu’en lui tirant les oreilles qu’on pouvait chasser les mauvais esprits et le protéger. Cependant, très probablement, les habitants de l’ancienne Russie ne célébraient pas leurs anniversaires, et dans la tradition orthodoxe ultérieure, l’attention était portée aux « imeniny » – il ne s’agit pas de l’anniversaire, mais de la fête commémorant le baptême.

Enfin, la tradition de tirer les oreilles pourrait également avoir des origines romaines antiques. Les Romains, lors d’une transaction de vente de terrain, appelaient 12 témoins, adultes et enfants, afin que le plus grand nombre possible de personnes d’âges différents puissent prouver la réalité de l’événement. Et pour que les enfants se souviennent de ce moment important pour le reste de leur vie, on leur tirait les oreilles. Comment cela est lié à l’anniversaire, l’histoire reste muette.

