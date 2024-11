105e anniversaire de la naissance de Mikhaïl Kalachnikov, inventeur de l’AK-47

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Soldat de char de 19 ans, il a adapté le pistolet TT pour tirer à partir des fentes de la tourelle et a conçu un compteur de durée de vie des moteurs de chars, permettant de prendre en compte avec précision différents types de charge du moteur de ce véhicule de combat. L’invention a impressionné le commandant de division, Gueorgui Joukov en personne.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il a également inventé un pistolet-mitraillette et une carabine à chargement automatique. Et si aucune de ces inventions n’a connu de production en série, elles ont constitué un pas important vers la création du légendaire fusil d’assaut AK-47.

En 1945, il a en effet pris part à un concours de conception de fusil et sa création, le puissant et sûr AK-47, a été adopté par l’Armée soviétique, puis s’est répandu aux quatre coins de la planète.

Plus tard, des dizaines d’armes d'infanterie ont été conçues sous sa direction. Il a été décoré de 42 ordres et médailles d’URSS, de Russie et de plusieurs pays étrangers. Sous l’Union soviétique, il a reçu à deux reprises le titre de Héros du travail socialiste ; en 2009, a suivi celui de Héros de la Fédération de Russie.

Mikhaïl Kalachnikov s’est éteint en 2013, à l’âge de 94 ans.

