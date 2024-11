Russie et Belgique dans la Grande Guerre: un mois d’événements commémoratifs à Bruxelles

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

N’est-ce donc pas là une occasion pour faire lumière sur le rôle de la Russie dans la Première Guerre mondiale, mais aussi pour rendre hommage à la mémoire des milliers de soldats et d’officiers de l’armée russe qui ont combattu aux confins de l’Europe et qui reposent sur les monuments aux morts de Bruxelles, de Liège ou d’Anvers, raconter les liens et la coopération entre la Russie et la Belgique, qui furent d’une rare intensité à cette époque ?

Un programme commémoratif dédié à la Belgique et la Russie dans cette guerre a alors été préparé par la Maison russe à Bruxelles et prévoit, outre la cérémonie solennelle de dépôt de fleurs fixée au 11 novembre, une série d’autres événements prévus jusqu’au 10 décembre, dont des conférences historiques, la projection d’un film et un service solennel à l’Église-cathédrale de Saint Nicolas le Thaumaturge.

Pour découvrir le programme détaillé, veuillez suivre le lien vers la page officielle de la Maison russe.