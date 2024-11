L’auteur de la chanson d’adieu des JO de Moscou souffle ses 95 bougies!

Russia Beyond

« Toute ma vie est dans la chanson », dit le texte de l’un des titres composés par Alexandra Pakhmoutova, et cet extrait la caractérise par excellence. Elle en a composé plus de 450 et de nombreuses chansons mises sur ses mélodies sont connues de pratiquement tout Russe.

Née en 1929 près de Volgograd, elle a composé ses premières mélodies déjà à l’âge de 3 ans et demi. Depuis, la musique a fait partie de sa vie. Même lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté et que sa famille a été évacuée au Kazakhstan, elle a continué à faire de la musique dans une école locale. En 1943, alors que le conflit mondial faisait encore rage, elle a déménagé dans la capitale soviétique pour étudier au sein de l’École centrale de musique auprès du conservatoire.

Au cours de sa carrière, elle a composé de la musique pour orchestre symphonique et ballets. Ses chansons résonnent en outre dans des films soviétiques, dont Les Filles(1961), Trois Peupliers dans la rue Pliouchtchikha (1967), La Bataille de Moscou (1985).

De nombreuses chansons devenues de véritables hits intemporels en Russie et dans des pays de l’espace post-soviétique, dont la fameuse Au revoir Moscou, Pakhmoutova a coécrites avec son époux, le parolier Nikolaï Dobronravov.

Plusieurs de ses compositions ont été inspirées par sa rencontre avec le premier cosmonaute, Iouri Gagarine, qui lui, aimait beaucoup sa chanson Tendresse, dont nous vous proposons de découvrir la traduction dans cette autre publication.

