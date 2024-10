Chansons russes traduites: «Нежность»/«Tendresse»

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le premier homme dans l’espace a en réalité inspiré la compositrice soviétique Alexandra Pakhmoutova dans la création de cette chanson de 1965. Elle a été incroyablement populaire en URSS et surtout connue par le biais de l’interprétation de Maïa Kristalinskaïa. Comme l’affirme une légende, tous les cosmonautes soviétiques aimaient ce titre, la considérant comme un appel de leurs femmes et familles, formulé afin qu’ils rentrent sains et saufs chez eux.

Нежность

Tendresse

Опустела без тебя Земля

Как мне несколько часов прожить?

La Terre s’est vidée sans toi

Comment puis-je vivre quelques heures?

Так же падает листва в садах

И куда-то все спешат такси

Les feuilles tombent dans les jardins

Et tous les taxis se hâtent quelque-part

Только пусто на Земле одной без тебя

А ты, ты летишь и тебе

Дарят звёзды свою нежность

Le vide règne sur Terre, seule sans toi

Et toi, tu voles

Et les étoiles t’offrent leur tendresse

Так же пусто было на Земле

И когда летал Экзюпери

Le vide régnait aussi sur Terre

Lorsque volait Saint-Exupéry

Так же падает листва в садах

И придумать не могла Земля

Les feuilles tombent dans les jardins

Et la Terre ne pouvait imaginer

Как прожить ей без него, пока он летал, летал

И все звёзды ему отдавали

Свою нежность

Comment vivre sans lui, pendant qu’il volait, volait

Et toutes les étoiles lui donnaient

Leur tendresse

Опустела без тебя Земля

Если можешь, прилетай скорей

La Terre s’est vidée sans toi

Si tu peux, atterris plus vite

Dans cet autre article, découvrez la traduction des paroles de la chanson «Ты неси меня река»/«Porte-moi rivière».

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.