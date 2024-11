Concert festif Chefs-d’œuvre de la musique sacrée russe à Bruxelles et à l’Église d’Anvers

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’ensemble de musique chorale contemporaine « Altro Coro » sous la direction d’Alexandre Ryjinski se produira le 9 et le 10 novembre 2024 à Bruxelles et Anvers, en Belgique.

Le concert donné samedi prochain dans la capitale belge par ce groupe étudiant de l’Académie russe de musique Gnessine sera dédié au 150e anniversaire de la naissance de la compositrice et pédagogue Elena Fabianovna Gnessina, ainsi qu’à la Journée de l’unité nationale, que la Russie vient de célébrer, et à l’anniversaire de la Maison russe à Bruxelles. L’entrée sera effectuée sur inscription.

>> Lien vers l’évènement

Le lendemain, à 13h00, suivra la prestation en entrée libre à la Paroisse de la Nativité du Christ, à Anvers.

>> Lien vers l’évènement

« Altro Coro » est un groupe étudiant de l’Académie russe de musique Gnessine. L’ensemble est lauréat de neuf concours internationaux. Le directeur artistique de l’ensemble, Alexandre Ryjinski, est le recteur de l’Académie russe de musique Gnessine, lauréat du Prix du gouvernement de la Fédération de Russie, docteur en musicologie et professeur. L’une des principales missions de l’ensemble est de promouvoir des œuvres chorales et vocales-ensembles rarement jouées ou inconnues. Le groupe participe régulièrement à divers festivals de musique et donne des concerts dans différentes villes de Russie et à l’étranger.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.