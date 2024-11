Que les Russes célèbrent-ils le 4 novembre?

Russia Beyond

Le Jour de l’unité nationale est l’une des fêtes étatiques les plus jeunes en Russie. Elle est célébrée depuis 2005 et, à son occasion, un jour férié officiel est décrété dans tout le pays.

En effet, elle est venue remplacer un autre événement, le Jour de la Révolution d’octobre qui, avant la chute de l’URSS, était célébré le 7 novembre.

Or, l’abolition de la fête soviétique a déçu la population, qui avait pris l’habitude d’avoir un jour férié en plus au début du mois de novembre. Une autre occasion a donc été trouvée : la date choisie fait référence à un événement du début du XVIIe siècle, lorsque le prince Dmitri Pojarski et le marchand Kouzma Minine (leur statue se dresse sur la place Rouge) ont réuni une milice populaire pour libérer Moscou de l’occupation polonaise.

