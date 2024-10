Varyag: comment un croiseur russe a affronté toute une escadre japonaise  

Le 31 octobre 1899, le croiseur protégé Varyag, conçu sur commande de l’Empire russe, a été mis à l’eau à Philadelphie. Savait-on alors que cette embarcation deviendrait l’une des plus héroïques de l’histoire de la flotte russe?

« La Russie toute entière et moi-même avons suivi avec amour et un vibrant enthousiasme les exploits que vous avez démontrés à Chemulpo (bataille navale livrée en février 1904 en Corée). Du fond du cœur nous vous remercions d’avoir défendu l’honneur du drapeau de Saint-André et la dignité de la Grande Sainte Russie », a déclaré Nicolas II, recevant au Palais d’Hiver l’équipage du Varyag.

L’exploit de ce croiseur date du 9 février 1904. Au tout début de la guerre russo-japonaise, il s’est retrouvé bloqué par l’ennemi dans un port conjointement avec la canonnière Koreïets.

Ces deux embarcations russes devaient faire face à une escadre nippone, constituée de dix croiseurs blindés et trois destroyers. Ignorant les appels à se rendre et sous les « Hourra » provenant de navires neutres, les équipages russes ont quitté la baie pour affronter l’ennemi.

La bataille a duré près d’une heure. La plupart des projectiles du Koreïets n’ont pas atteint leur cible, si bien que le Varyag a dû assumer le rôle clé dans le combat. Cependant, même lui n’a pas réussi à porter un préjudice considérable à la flotte japonaise.

Criblé d’obus, le croiseur russe est finalement revenu avec la canonnière au port. Le bilan des victimes du côté russe s’élevait à 39 personnes. Compte tenu des dégâts subis, il est devenu impossible de poursuivre le combat. Les équipages ont alors coulé leurs embarcations, montant à bord de navires neutres.

En août 1905, le Varyag a été renfloué par les Japonais et inclus dans les rangs de flotte nippone. Au cours de la Grande Guerre, lorsque l’Empire russe et le Japon sont devenus alliés ; le croiseur a donc été restitué à la Russie.

